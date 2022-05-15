وزير خارجية أوكرانيا يلتقي بلينكن ويطلب المزيد من إمدادات السلاح

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الأحد، إنه اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في برلين، وإن ”المزيد من الأسلحة والمساعدات الأخرى في طريقها إلى أوكرانيا“.

وكتب كوليبا على ”تويتر“ يقول: ”اتفقنا على العمل معا عن كثب لضمان وصول صادرات أوكرانيا من المواد الغذائية إلى المستهلكين في أفريقيا وآسيا، أشعر بالامتنان للوزير بلينكن وللولايات المتحدة على ريادتها ودعمها الذي لا يتزعزع“.

ومن المقرر أن يُطلع كوليبا اجتماعا لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في برلين اليوم الأحد، على الوضع على الأرض في أوكرانيا، وكيف يمكن للحلف تقديم المزيد من المساعدة لبلاده في تصديها للغزو الروسي المستمر منذ 12 أسبوعا.

من جانبه، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزيرين بحثا تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط، بما في ذلك تأثيره على الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف برايس: ”عرض الوزير تفاصيل تتعلق بأحدث دفعة مساعدات أمنية أمريكية لتعزيز الدفاعات الأوكرانية“.