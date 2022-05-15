ماكرون يؤكد "دعمه الكامل" لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد

التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن ”دعمه الكامل“ للشيخ محمد بن زايد.

وقدّم ماكرون ،الذي أعيد انتخابه هذا الشهر، تعازيه للشيخ محمد بن زايد، خلال لقائهما في أبوظبي، بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك في الوقت الذي يتوافد فيه قادة العالم إلى أبوظبي لتقديم العزاء.

ونشر ماكرون على تويتر، صورة تجمعه بالشيخ محمد بن زايد، وعلق عليها بالقول ”في أبو ظبي للإشادة بذكرى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي كان يحظى باحترام الجميع لقيم السلام والانفتاح والحوار التي كان يجسدها“.

وأكد ماكرون ”دعمه الكامل“ للشيخ محمد بن زايد، الذي انتخِب رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك للشعب الإماراتي.

ومن قادة العالم الذين يتوجهون إلى أبوظبي لتقديم العزاء في الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ووزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، والرئيس الإسرائيلي اسحاق هيرتزوغ.

كما تقبل الشيخ محمد بن زايد، التعازي في العاصمة أبوظبي من سلطان عمان هيثم بن طارق، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس التونسي قيس سعيد، والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات، يوم السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة، بالإجماع، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية يوم الجمعة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، إن المجلس عقد اجتماعا في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، فقد ”تم بموجب المادة الـ51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان“.

وبحسب البيان، فإن ”الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أكدوا حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل فقيد الوطن من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي رسخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة“.