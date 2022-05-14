فنلندا تبلغ روسيا عزمها الانضمام إلى "الناتو".. بوتين: التخلي عن الحياد العسكري خطأ

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أبلغ الرئيس الفنلندي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بترشح بلاده الوشيك للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي وصفه الرئيس الروسي بأنه ”خطأ“.

وقال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الذي كان محاورا منتظما للرئيس الروسي في السنوات الأخيرة: ”كانت المحادثة صريحة ومباشرة ولم تشهد توترًا. اعتُبر تجنب التوتر أمرًا مهمًا. الاتصال تم بمبادرة من فنلندا“.

وأوضحت موسكو أن الرئيس الروسي قال خلال الاتصال مع نظيره الفنلندي إن إنهاء سياسة الحياد العسكري التاريخية لفنلندا سيكون ”خطأ بما أنه ليس هناك أي تهديد لأمن فنلندا“.

وأعلن رئيس فنلندا ورئيسة حكومتها سانا مارين، الخميس، رغبتهما في الانضمام إلى الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة ”بدون تأخير“، مع توقع إعلان الترشح الأحد.

في الوقت نفسه، أعلن حزب رئيسة الحكومة ”الحزب الاشتراكي الديمقراطي“ دعمه بأغلبية واسعة لطلب الانضمام إلى الحلف الذي سيصبح رسميا الأحد. وتفيد نتائج أعلنت في مؤتمر صحافي في هلسنكي بأن 53 من الأعضاء الستين لقيادة الحزب صوتوا لصالح الانضمام مقابل خمسة رفضوا واثنين امتنعا عن التصويت.

ويفترض أن تتخذ السويد أيضا قرارا في الأيام القليلة المقبلة بشأن احتمال تقديم طلب. ويفترض أن يزيل اجتماع للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، الأحد، في ستوكهولم العقبة الأخيرة قبل الإعلان عن طلب الانضمام.

وأكدت مارين في المؤتمر الصحافي: ”نأمل أن نتمكن من إرسال ترشيحينا مع السويد خلال الأسبوع“. وأضافت: ”لديهم إجراءاتهم الخاصة بهم ولكن آمل أن نتخذ قرارينا في وقت واحد“.

وسيجتمع البرلمان الفنلندي، الإثنين، ليصوت نوابه المئتان بكثافة على الأرجح على تقديم طلب الانضمام إلى الحلف.

وتعتبر هلسنكي أن غزو أوكرانيا وكذلك مطالبة موسكو بعدم توسيع الناتو، يبرران تغيير موقفها.

وهددت موسكو باتخاذ إجراءات ”تقنية – عسكرية“ ردا على ذلك.

وقد تكون هذه الإجراءات بدأت. فكما أعلن الجمعة، توقفت إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا ليل الجمعة السبت، عقب إعلان بهذا الصدد من شركة التزويد الروسية، حسبما ذكر مسؤول في شبكة الكهرباء الفنلندية لوكالة فرانس برس، السبت.

وأكد تيمو كوكونن المسؤول في شركة تشغيل شبكة الكهرباء ”فينغريد“ لفرانس برس أن الصادرات من روسيا إلى فنلندا ”عند الصفر حاليا“.

وذكرت شركة ”راو نورديك“ التابعة للمجموعة الروسية ”انتراو“ في هلسنكي أن سبب التعليق مرتبط بفواتير غير مدفوعة لوحظت منذ أسبوع، ولم تحدد الأسباب الدقيقة لذلك.

وأكدت هلسنكي أن الدولة الاسكندينافية ”تريد التعامل مع القضايا العملية المتمثلة في كونها دولة مجاورة لروسيا بطريقة صحيحة ومهنية“.