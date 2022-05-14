بعد إغلاق 11 يوما.. إسرائيل تعيد السماح بدخول العمال الفلسطينيين من غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، إعادة فتح حاجز بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة أمام خروج العمال الفلسطينيين، الذين يملكون تصاريح للعمل في إسرائيل، بعد 11 يومًا من الإغلاق بسبب توترات أمنية.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إنه ”في ختام تقييم أمني، تقرر مساء اليوم السبت فتح معبر إيرز أمام خروج العمال وأصحاب التصاريح من قطاع غزة اعتبارًا من يوم الأحد“.

وأشار إلى أن فتح المعبر سيكون لأول مرة منذُ إغلاقه في الـ3 من شهر أيار/مايو الجاري، لافتًا إلى أن استمرار عمل المعبر سيكون مرتبطاً بتقييم الحالة الأمنية واستمرار الاستقرار الأمني.

وأعلنت إسرائيل إغلاق معابرها مع الضفة الغربية وقطاع غزة، رداً على عملية ”إلعاد“ قرب تل أبيب، التي أوقعت عددا من القتلى والإصابات الخطيرة.

وأعادت إسرائيل قبل أيام فتح معابرها مع الضفة الغربية، بعد تمكنها من القبض على منفذي هذه العملية، بعد ثلاثة أيام من المطاردة، في حين أبقت على معابرها مع قطاع غزة مغلقة.

وارتفع عدد القتلى في صفوف الإسرائيليين خلال شهر ونصف الشهر إلى 19 قتيلاً، وعدد آخر من الإصابات، في سلسلة عمليات نفذها فلسطينيون في مدن بني براك، وتل أبيب، والخضيرة، وبئر السبع.

وجاء إغلاق المعابر مع قطاع غزة كأسلوب عقابي للضغط على حركة حماس التي تسيطر على القطاع، حيث تتهم إسرائيل الحركة بالتحريض على القيام بعمليات داخل إسرائيل.

وهددت أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية باغتيال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، على خلفية تحريضه الفلسطينيين على القيام بعمليات ضد إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”مكان“ عن مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية تأكيدها أن تل أبيب تعتبر ”السنوار مدبراً لأعمال إرهابية ومحرضاً على الإرهاب“.

وأضافت: ”تعتبر إسرائيل نفسها حرة للعمل في القطاع لكبح جماح الإرهاب، وتم نقل هذه الرسالة إلى السنوار عن طريق جهات تقوم بالتوسط بين إسرائيل وحماس“، وفق القناة.

وكان السنوار قد أشار، في كلمة له في قطاع غزة قبل أيام، إلى أن على الفلسطينيين في الضفة الغربية أن يستعدوا لعمليات باستخدام أسلحة نارية أو باستخدام أسلحة بيضاء، ضمن ما وصفها بـ“الحرب الدينية“، التي اتهم إسرائيل بإشعالها بسبب اقتحاماتها المتكررة للمسجد الأقصى.