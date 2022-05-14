تركيا: السويد وفنلندا تقدمان دعما "مشينا" لحزب العمال الكردستاني

انتقد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم السبت، الدعم ”غير المقبول والمشين“ الذي تقدمه السويد وفنلندا، اللتان ترغبان في الانضمام لحلف شمال الأطلسي، لحزب العمال الكردستاني المتشدد، ما قد يعقد توسع الحلف.

وقال جاويش أوغلو لدى وصوله إلى برلين لعقد اجتماع مع نظرائه في الحلف: ”المشكلة هي أن هذين البلدين يدعمان بشكل علني حزب العمال الكردستاني، ويتعاملان معه ومع وحدات حماية الشعب (الكردية السورية)، هذه منظمات إرهابية تهاجم قواتنا كل يوم“.

وأضاف: ”لذلك من غير المقبول ومن المشين أن يدعم أصدقاؤنا وحلفاؤنا هذه المنظمة الإرهابية.. هذه هي القضايا التي نحتاج أن نتحدث عنها مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وكذلك مع هاتين الدولتين“، في إشارة إلى السويد وفنلندا.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لم تغلق الباب أمام انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنها تريد التفاوض مع دول الشمال وتشديد الإجراءات على ما تعتبره ”أنشطة إرهابية“، خاصة في ستوكهولم.

وأبلغ إبراهيم كالين، الذي يشغل أيضا منصب كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، رويترز في مقابلة في إسطنبول: ”نحن لا نغلق الباب، لكننا نثير هذه القضية بشكل أساسي من باب الأمن القومي لتركيا“.

وفاجأ أردوغان أعضاء حلف شمال الأطلسي ودولتي شمال أوروبا بقوله، أمس الجمعة، إنه لا يمكن لتركيا دعم توسع الحلف؛ لأن فنلندا والسويد ”موطن لكثير من المنظمات الإرهابية“.

وتحتاج أي دولة تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إلى موافقة أعضاء الحلف العسكري بالإجماع، وتحاول الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى استيضاح موقف أنقرة.

وظلت السويد وفنلندا، أقرب شريك عسكري لها، حتى الآن خارج حلف شمال الأطلسي الذي تأسس عام 1949 لمواجهة الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة. ويشعر البلدان بالقلق من استعداء جارتهما الكبيرة، لكن مخاوفهما الأمنية زادت منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تسير ستوكهولم على خطى هلسنكي، ويمكن أن تتقدم بطلب للانضمام إلى التحالف العسكري المكون من 30 دولة، يوم الإثنين.

وقال كالين إن حزب العمال الكردستاني المتشدد، الذي صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، يقوم بجمع الأموال والتجنيد في أوروبا، ووجوده ”قوي ومعترف به“ في السويد على وجه الخصوص.