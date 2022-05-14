صحيفة: البرتغال تمنع بيع قصر للملياردير الروسي أبراموفيتش‎‎

ذكرت صحيفة ”بابليكو“ البرتغالية، اليوم السبت، دون الإسناد إلى مصادر، أن البرتغال منعت بيع قصر يقدر ثمنه بعشرة ملايين يورو (10.4 مليون دولار) مملوك للميلياردير الروسي الخاضع للعقوبات رومان أبراموفيتش، بحسب ”رويترز“.

وقالت الصحيفة إنه تم تجميد تسجيل ملكية القصر، الموجود في منتجع كينتا دو لاغو الفاخر في ألغارف، يوم 25 مارس/آذار بطلب من وزارة الخارجية البرتغالية بعد شهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يعني استحالة تغيير ملكيته.

ولم ترد وزارة الخارحية البرتغالية إلى الآن على طلب رويترز الحصول على تعليق. ولم يرد متحدث باسم أبراموفيتش على اتصالات هاتفية ورسائل للحصول على تعليق.

وذكرت صحيفة بابليكو أن أبراموفيتش المالك السابق لنادي تشيلسي لكرة القدم حاول بيع القصر قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بخمسة عشر يوما.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الملياردير المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رومان أبراموفيتش، والذي فرضت عليه الدول الغربية عقوبات بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، يسعى ”بإخلاص“ لإنهاء الحرب.

وأضاف جاويش أوغلو، أن أبراموفيتش كان يقوم بالاتصال بين كييف وموسكو منذ بدء الغزو في 24 فبراير/ شباط الماضي، حسب ”رويترز“.

كانت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، قد ذكرت في 28 مارس/آذار الماضي، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الخاضع لعقوبات، ومفاوضي سلام أوكرانيين، عانوا من أعراض ما يشتبه في أنه تسمم، خلال مارس/آذار الماضي، بعد اجتماع في كييف.

وأضافت الصحيفة أن أبراموفيتش، الذي قبل طلبا من أوكرانيا للمساعدة في التفاوض لإنهاء الغزو الروسي، واثنين على الأقل من أبرز أعضاء فريق التفاوض الأوكراني تأثروا بالواقعة.

وأشارت إلى أن ”الأعراض التي عانوا منها شملت إحمرار العينين وإدماعها بشكل متواصل ومؤلم، وتقشر جلد الوجه واليدين“.

وأكدت الصحيفة أن ”أبراموفيتش والمفاوضين الأوكرانيين تحسنوا بعد ذلك“.

وأكد مصدر مطلع، الواقعة لـ“رويترز“، وقال إن أبراموفيتش لم يسمح للأمر بمنعه من العمل.

وذكر الكرملين أن ”أبراموفيتش لعب دورا في المراحل المبكرة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا“.