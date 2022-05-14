إيران: الغرب بحاجة ماسة لإحياء الاتفاق النووي

قال مستشار الفريق الإيراني في محادثات فيينا النووية محمد مرندي، اليوم السبت، إن طهران تنتظر من الأمريكيين إبداء المرونة للتوقيع على اتفاق في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال مرندي، في مقابلة صحفية نشرها موقع ”انتخاب“ الإيراني، إنه ”بعد زيارة المبعوث الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران واختتام زيارته أمس الجمعة، نحن ننتظر لنرى ما إذا كان الأمريكيون مستعدين لإبداء المرونة للتوقيع على الاتفاق“.

وزعم مرندي أن الأمريكيين والأوروبيين يواجهون أزمة اقتصادية، لا سيما أزمة الطاقة، مبيناً ”أن هذه الدول بأمس الحاجة إلى اتفاق نووي مع إيران“، معتبراً أن ”عوامل مختلفة أدت إلى عدم التوصل لاتفاق نووي حتى الآن“.

وأضاف أن ”قائمة العقوبات الأمريكية على الإرهاب ليست هي القضية الرئيسة في الاتفاق النووي“.

وكانت إيران قد عرقلت التوقيع على الاتفاق النووي في مارس/آذار الماضي، بعدما طلبت من واشنطن رفع الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية، وهو الأمر الذي عارضته إدارة الرئيس جو بايدن.

والحرس الثوري الإيراني مدرج على لائحة المنظمات الإرهابية بقرار من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019.

وشدد الفريق الإيراني للمفاوضات النووية على أن الغرب يريد الهدوء في منطقة غرب آسيا حتى يتمكن من التركيز على أوكرانيا وروسيا.

وكان المنسق الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا قد وصل إلى طهران، يوم الثلاثاء الماضي، وأجرى مفاوضات مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، وعاد أمس الجمعة إلى بروكسل.

وعقب عودة مورا، أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قرب استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الدولية.

وقال بوريل: ”رد إيران كان إيجابيًا بدرجة كافية بعد أن نقل المنسق الأوروبي إنريكي مورا رسالة مفادها أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه“، مضيفاً: ”هذه الأمور لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، ودعونا نقول إن المفاوضات توقفت ثم تحلحل الموقف، وهذا يعني أن هناك احتمالية للتوصل إلى اتفاق نهائي“.

في حين قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عبر تغريدة على ”تويتر“، إن هناك فرصة أخرى للتركيز على المبادرات لحل القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا، لافتاً إلى أن ”التوصل لاتفاق جيد وذي مصداقية متاح إذا اتخذت واشنطن قرارًا سياسيًا والتزمت بتعهداتها“.

وعلى الرغم من تفاؤل الاتحاد الأوروبي باستئناف المحادثات النووية، قال مسؤول أمريكي إن ”مشاكل المحادثات النووية مع إيران لا تزال قائمة، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق“.

وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه لرويترز: ”لا شيء واضحا في هذه المرحلة، ويجب على إيران أن تقرر ما إذا كانت ستصر على شروط مسبقة خارج الاتفاق النووي، أو تسعى للتوصل إلى اتفاق سريع“.

وشدد على أن الحكومة الأمريكية ما زالت تعتقد أن الاتفاق النووي في مصلحة جميع المفاوضين.