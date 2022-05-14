طهران: تركيا تضم أكبر عدد من السجناء الإيرانيين في الخارج

كشف مسؤول إيراني يوم السبت أن أكبر عدد من السجناء الإيرانيين في الخارج موجودون في تركيا، مشيراً إلى أن ”المخدرات وتزوير الوثائق من بين أكثر الجرائم التي يرتكبها السجناء الإيرانيون في الخارج“.

وقال رئيس أمانة المجلس الأعلى لمنع الجريمة في القضاء الإيراني علي رضا ساوري في حديثه لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية إن ”أكبر عدد من السجناء الإيرانيين في الخارج موجودون في تركيا“.

وأضاف ساوري أن ”الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والإقامة غير القانونية أو الدخول غير المصرح به، والقضايا المتعلقة بالضرب وتزوير الوثائق والاحتيال هي أكثر الجرائم التي يرتكبها الإيرانيون في الخارج“.

وحسب المسؤول الإيراني، فإنه ”تم تشكيل لجنة متخصصة للوقاية من جرائم الإيرانيين في الخارج بموضوع مراجعة الآليات التنفيذية في مجال التقارير الإخبارية والتحذير وممارسة الرقابة والمزيد من القيود على منافذ الخروج“.

وذكر المسؤول القضائي أن ”رفع الوعي العام ونشر ثقافة منع الجريمة للمواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج أو المواطنين الذين ينوون السفر إلى الخارج كان أحد الأهداف الرئيسة للجنة“.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن نائب رئيس السلطة القضائية أن حوالي 4 آلاف إيراني مسجونون في الخارج، الفان منهم محتجزون في تركيا.

ويسافر الكثير من الإيرانيين إلى تركيا بهدف السياحة أو العمل أو استخدامها كمحطة للهجرة إلى أحد الدول الأوروبية، وبعد قوانين الحوافز الحكومية التركية للاستثمار في 2018، قام العديد من الإيرانيين بتحويل استثماراتهم إلى هذا البلد.

وحسب مجتبى يوسفي، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني إنه ”من 2018 إلى 2020 ، تم إخراج سبعة مليارات دولار من البلاد لشراء عقارات في تركيا“.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت تركيا الوجهة الأكثر أهمية للإيرانيين للهجرة، مع إحصائيات غير رسمية تقدر عدد الإيرانيين الذين يعيشون في تركيا بما يتراوح بين 400 ألف و500 ألف.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت المديرية العامة للثقافة والسياحة في مقاطعة إسطنبول التركية، عن ارتفاع عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسطنبول في تركيا في مارس/آذار 2022 بنسبة 112% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقًا للمديرية العامة للثقافة والسياحة في مقاطعة إسطنبول ”فإن الإيرانيين احتلوا المركز الأول في عدد السياح الأجانب حيث بلغ عددهم 116 ألفا و626 شخصا“.

وتشترك إيران مع تركيا بحدود برية يقدر طولها بـ500 كليومتر، ويرتبط البلدان بـ3 منافذ برية مشتركة.