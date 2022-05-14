وفاة برنار بيغو مدير عام مشروع "إيتر" للاندماج النووي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

توفي المدير العام الفرنسي لمشروع ”إيتر“ البحثي الدولي المتخصص بالاندماج النووي، برنار بيغو، اليوم السبت، عن عمر ناهز 72 عامًا؛ بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت منظمة ”إيتر“.

وقالت المنظمة في بيان، إن بيغو كان ”لاعبًا رئيسيًا في العالم فيما يخص العلوم والطاقة لأكثر من أربعة عقود، وترك بصمة مستدامة في برنامج البحث الدولي ”إيتر“، إذ تولى إدارته عام 2015“.

ونجح برنار بيغو في تأمين استمرار برنامج مفاعل الاندماج النووي التجريبي بعدما برزت شكوك في قابليته للحياة؛ ما أدى إلى إعادة بعض الدول النظر بمشاركتها فيه.

وأشارت ”إيتر“ إلى أن ”كلًا من الأطراف الشريكة في البرنامج، وهي: الصين وأوروبا والهند واليابان وكوريا وروسيا والولايات المتحدة، أنتج حصته من الأجزاء العالية التقنية المخصصة للآلات والأنظمة الصناعية الخاصة بالتجهيزات“، وباتت منجزة ثلاثة أرباع ”المهام الرئيسية لإنتاج البلازما الأولى“.

وتسعى ”إيتر“، التي تتخذ من كاداراش مقرًا، إلى إنتاج الطاقة من خلال اندماج الهيدروجين كما يحصل في الشمس.

ويعتبر المدافعون عن الاندماج النووي أنه يشكل الطاقة المستقبلية؛ لأنها قد تكون غير محدودة تقريبًا، وليست ملوثة.

ومن المتوقع أن يتم إنتاج أول بلازما عام 2026، وسيصل المفاعل إلى طاقته القصوى عام 2035.

وتضاعفت موازنة المشروع ثلاث مرات لتصل إلى نحو 20,82 مليار دولار.

وذكرت المنظمة أن نائب مدير ”إيتر“، الياباني إيسوكه تادا، سيتولى إدارة البرنامج مؤقتًا ”في انتظار تعيين مجلس إدارة إيتر خلفًا“ للراحل.

وفي تموز/يوليو عام 2020، انطلقت رسميًا في جنوب فرنسا عملية تجميع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي الضخم المعروف باسم مشروع ”إيتر“.

وخلال الحفل، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون في شريط فيديو تم تسجيله مسبقًا، أنه ”مع الاندماج، يمكن أن تكون الطاقة النووية واعدة للمستقبل“، من خلال توفير ”طاقة غير ملوثة وخالية من الكربون وآمنة وخالية عمليًا من المخلفات“.

وقال ماكرون: ”المشروع هو وعد بالسلام والتقدم“.

كما تحدث ممثلو سبعة من شركاء ”إيتر“ خلال الحفل، جميعهم من بعد في مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا.

وانطلق المشروع الدولي بموجب معاهدة، جمعت عام 2006، 35 دولة هي كامل أعضاء الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة، وسويسرا وروسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.