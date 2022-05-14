مجموعة السبع "لن تعترف إطلاقا بالحدود" التي تسعى روسيا لتعديلها بالقوة مع أوكرانيا

أعلنت مجموعة السبع أنها ”لن تعترف إطلاقا“ بالحدود التي تسعى روسيا لفرضها بالقوة خلال هجومها العسكري على أوكرانيا، على ما قال وزراء خارجية المجموعة، اليوم السبت، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأفاد وزراء الدول السبع الكبرى في بيان صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في فانغلز بشمال ألمانيا: ”لن نعترف إطلاقا بالحدود التي حاولت روسيا تغييرها من خلال تدخلها العسكري، وسنؤكد على التزامنا بدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، بما فيها القرم“.

وتوعد الوزراء توسيع العقوبات المفروضة على موسكو لتشمل قطاعات تعتمد عليها روسيا ومواصلة تزويد أوكرانيا بأسلحة لمساعدتها في صد الغزو الروسي.

وقالوا: ”نؤكد عزمنا زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا، ومواصلة التحرك بانسجام“.

وشدد الوزراء على الانعكاسات المتزايدة للحرب على الدول الفقيرة، وخصوصا في مجال الأمن الغذائي.

وانتقدوا بيلاروس لموقفها إزاء الحرب، ودعوها إلى ”وقف تسهيل تدخل روسيا واحترام التزاماتها الدولية“.

كما دعوا الصين إلى ”عدم مساندة روسيا في الهجوم“ الذي تشنه على أوكرانيا.

وتعهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم، بتعزيز عزلة روسيا الاقتصادية والسياسية ومواصلة تزويد أوكرانيا بالسلاح، والعمل على تخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب، وفقا لرويترز.

وبعد اجتماعهم في قصر يعود تاريخه إلى 400 عام في منتجع فايسنهاوس المطل على بحر البلطيق، تعهد دبلوماسيون كبار من بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بمواصلة مساعدتهم العسكرية والدفاعية ”طالما كان ذلك ضروريا“.

وجاء في بيان مشترك أنهم سيعالجون أيضا ما وصفوه بالتضليل الروسي الذي يهدف إلى إلقاء اللوم على الغرب في قضايا الإمدادات الغذائية في جميع أنحاء العالم؛ بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، وحثوا الصين على عدم مساعدة موسكو أو تبرير الحرب الروسية.

وسيكون مفتاح ممارسة مزيد من الضغط على روسيا هو فرض حظر على النفط الروسي أو التخلص تدريجيا من الاعتماد عليه، ومن المتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، إلى اتفاق بشأن هذه القضية، حتى لو ظلت المجر تعارضها.

وقال البيان: ”سنسرع جهودنا لتقليل وإنهاء الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية وبأسرع وقت ممكن، والبناء على التزامات مجموعة السبع بالتخلص التدريجي أو حظر واردات الفحم والنفط الروسي“.