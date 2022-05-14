الاستخبارات الأوكرانية: كييف قد تكسب الحرب بنهاية العام

قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، الجنرال كيريلو بودانوف، السبت، إنه يمكن أن تبلغ الحرب في أوكرانيا مرحلة فاصلة بحلول آب/أغسطس وتنتهي بهزيمة روسيا قبل نهاية العام.

وأضاف بودانوف لشبكة سكاي نيوز البريطانية، أنه ”متفائل إزاء المسار الحالي للنزاع“، لافتا إلى أن ”المرحلة الفاصلة ستكون في النصف الثاني من آب/أغسطس“.

وأردف أن ”معظم العمليات القتالية الفعلية ستكون قد انتهت بنهاية هذا العام، نتيجة لذلك، سنستعيد السيطرة على جميع المناطق التي خسرناها ومنها دونباس والقرم، نعرف كل شيء عن عدونا، نعرف عن مخططاتهم وقت إعدادها تقريبا“.

ومن دون تقديم دليل، أفاد بودانوف، بأنه ”يجري التحضير لانقلاب في موسكو ضد الرئيس فلاديمير بوتين وبأن الزعيم الروسي مريض بالسرطان“.

وتتكثف المعارك حاليا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث قامت روسيا مؤخرا بتعزيز قواتها من دون إحراز تقدم يذكر، فيما تجري مفاوضات صعبة جدا حول مصير آخر المدافعين عن مدينة ماريوبول الاستراتيجية على البحر الأسود.

وأكد الجيش الأوكراني، السبت، أن القوات الروسية تنسحب من ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بعد أسابيع من القصف العنيف، بينما تخوض كييف والقوات الروسية معركة طاحنة شرق البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن ”الروس كانوا ينسحبون من مدينة خاركيف الشمالية الشرقية، ويركزون على حراسة طرق الإمداد، أثناء إطلاق قذائف الهاون والمدفعية والغارات الجوية في منطقة دونيتسك الشرقية، من أجل استنزاف القوات الأوكرانية وتدمير التحصينات“.

وأكد وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، أن أوكرانيا ”تدخل مرحلة جديدة طويلة الأمد من الحرب“، بينما قدم المدعي العام في البلاد جنديًا روسيًا للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وهي الأولى من بين عشرات الذين قد يواجهون اتهامات. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن ”الأوكرانيين يبذلون أقصى ما في وسعهم لطرد الغزاة، وإن نتيجة الحرب ستعتمد على دعم من أوروبا وحلفاء آخرين“.

إلى ذلك، تقترب الحرب الروسية على أوكرانيا، المستمرّة منذ 24 فبراير/شباط، من شهرها الرابع، مع استمرار الاتهامات للقوات الروسية بارتكاب جرائم حرب.

وقالت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، الجمعة: ”لدينا 41 مشتبها فيه بقضايا، سنكون مستعدين لتقديمها إلى المحكمة. تتعلق جميعها بالمادة الـ 438 من القانون الجنائي (الأوكراني) المرتبطة بجرائم الحرب، لكنها تتعلق بأنواع مختلفة من جرائم الحرب. هناك قصف للبنية التحتية المدنية وقتل مدنيين واغتصاب ونهب“.