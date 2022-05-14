احتجاجات إيران.. ناشطون يؤكدون سقوط قتيل ثان وأمريكا تعلق

أفادت مواقع إيرانية معارضة وناشطون، اليوم السبت، بمقتل شخص ثانٍ على خلفية الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها إيران ضد الغلاء، فيما أصدرت مسؤولة أمريكية أول تعليق على الأحداث هناك.

وأعلنت منظمة ”1500“ الإيرانية المعارضة التي تعنى بتغطية الاحتجاجات الشعبية، أن ”رجلا يدعى بيش عالي غالبي حاجيوند، لقي مصرعه، مساء الجمعة، بنيران قوات الأمن في مدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان جنوب البلاد“.

وأضافت المنظمة عبر ”تويتر“ أن ”حاجيوند أصيب برصاصة في رأسه خلال مداهمة قوات الأمن لمنزله عندما كان ينظر عبر نافذة المنزل لتلك القوات وهي تلاحق المتظاهرين في أحد شوارع المدينة“.

ولم تؤكد السلطات الرسمية الإيرانية بعد، روايات وسائل الإعلام المعارضة التي تقوم بتغطية الاحتجاجات الشعبية التي لا تزال مستمرة منذ أيام ضد النظام والحكومة.

وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية قرار حكومة إبراهيم رئيسي، برفع أسعار السلع الأساسية والغذائية بشكل غير مسبوق، فيما تمر البلاد بأزمة اقتصادية ومعيشية.

وغابت بعض السلع الأساسية مثل اللحوم والدجاج والزيت عن الأسواق في عدد من المدن الإيرانية، فيما زعمت الحكومة أن ”الأزمة مؤقتة وسوف تنتهي خلال هذا الأسبوع“.

ومساء الجمعة، شهدت محافظات مختلفة منها ”خوزستان ولرستان وكرمانشاه وجهار محال وبختياري وأصفهان وأردبيل وجيلان“، احتجاجات شعبية مناهضة لحكومة رئيسي، وطالبته بـ“التنحي عن السلطة“.

ورافق هذه الاحتجاجات حملة أمنية شنتها قوات الشرطة في مختلف المدن، فيما قالت مواقع إخبارية إنها ”أسفرت مساء الخميس الماضي عن مقتل شاب متظاهر بمدينة ”انديمشك“ التابعة لمحافظة خوزستان“، واعتبر ”أول قتيل“ يقضى في الأحداث.

وأظهرت مقاطع فيديو، مساء الجمعة، قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين واستخدام مسيل الدموع في عدد من المدن منها ”أنديمشك وأردبيل“.

كما أظهرت محتجين في مدن مختلفة وهم يهتفون بشعارات ضد المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما يهتف آخرون ”لا نريد نظام الجمهورية الإسلامية“.

إلى ذلك، فتحت القوات الأمنية نيران أسلحتها الرشاشة في مدينة بروجرد الواقعة غرب إيران.

تجدد الاحتجاجات

وفي سياق متصل، تجددت الاحتجاجات صباح اليوم السبت، في مدينة ”نيشابور“ التابعة لمحافظة خراسان رضوي الواقعة جنوب شرق إيران، وفقاً لما ذكره موقع ”فردا“ الإيراني.

از نگاه شما- تجمع شماری از شهروندان #نیشابور در اعتراض به #گرانی. یکی از مخاطبان رادیو فردا با ارسال این ویدئو می‌گوید: «مردم معترض از نیروی انتظامی درخواست حمایت داشتند اما نیروی انتظامی در جواب با شوکر به آنها حمله کرد.» نیشابور، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ pic.twitter.com/cHoPiHuLwi — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) May 14, 2022

”وطلب المتظاهرون من قوات الشرطة تقديم الحماية لهم، لكنها قامت بالهجوم عليهم لتفريقهم“، بحسب المصدر ذاته.

أمريكا تعلق

من جانبها، أصدرت واشنطن أول تعليق بشأن الاحتجاجات المستمرة في إيران على رفع الأسعار والغلاء.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ“إذاعة صوت أمريكا“ باللغة الفارسية: ”لقد رأينا تقارير إعلامية عن احتجاجات. نحن نؤيد حق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير دون خوف من العنف أو الاعتقال التعسفي“.