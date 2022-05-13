البنتاغون: وضع تركيا في حلف الأطلسي لم يتغير

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعمل لاستيضاح تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فنلندا والسويد، لكن وضع أنقرة في حلف شمال الأطلسي لم يتغير بسبب هذه التصريحات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين، ”لم يتغير شيء بالنسبة لوضعهم في حلف شمال الأطلسي… نعمل من أجل استيضاح موقفهم“.

وقال أردوغان، في وقت سابق اليوم، إن من غير الممكن أن تؤيد تركيا خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف؛ نظرا لأن الدولتين الواقعتين في شمال أوروبا ”توجد بهما منظمات إرهابية كثيرة“.