بايدن يبحث مع الملك عبدالله تهدئة التوتر في إسرائيل والضفة الغربية

قال البيت الأبيض بعد اجتماع بين الرئيس جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبدالله، إن الزعيمين ناقشا، اليوم الجمعة، ”آليات عاجلة“ لخفض العنف والتوتر في إسرائيل والضفة الغربية.

وذكر البيت الأبيض في بيان، ”تشاور الزعيمان بشأن الأحداث الأخيرة في المنطقة، وناقشا آليات عاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتخفيف التوتر في إسرائيل والضفة الغربية“.

وأجرى العاهل الأردني قبيل لقاء الرئيس الأمريكي لقاءات مع أركان القيادة الأمريكية، وقد التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

وأكد ملك الأردن خلال اللقاء، أهمية تعزيز آليات الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية.

وجرى بحث مجمل القضايا الإقليمية، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لقضايا وأزمات المنطقة، إذ أكد العاهل الأردني ضرورة إعادة تحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، فقد ”أشاد سوليفان بدور الأردن المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على مواصلة التنسيق والعمل مع المملكة للتصدي لكل ما يهدد استقرار الإقليم وله تداعيات على السلام الدولي، إضافة إلى الجهود المستمرة في محاربة الإرهاب والتطرف“.