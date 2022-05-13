في اتصال مع شويغو.. أوستن يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في أوكرانيا

طالب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة، نظيره الروسي سيرغي شويغو بوقف ”فوري“ لإطلاق النار في أوكرانيا، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ بدء الحرب، وفق ما أعلن البنتاغون.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان، إن أوستن ”حض على وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، وشدد على أهمية إبقاء قنوات التواصل“ مفتوحة.

وأضاف أن الوزيرين أجريا مشاورات ”للمرة الأولى منذ 18 شباط/فبراير“ قبل بضعة أيام من بدء النزاع في أوكرانيا، من دون أن يدلي بمزيد من المعلومات عن مضمون المحادثات.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية للصحافيين، إن ”الاتصال في ذاته لم يعالج أي مشكلة خطيرة أو يؤد إلى تغييرات مباشرة في ما يقوم به الروس أو يقولونه“.

وفي بيان مقتضب جدا، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الاتصال جرى ”بمبادرة من الجانب الأمريكي“، موضحة أن الوزيرين ”ناقشا قضايا راهنة تتصل بالأمن الدولي بما فيها الوضع في أوكرانيا“.

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي في وقت تقول واشنطن إن القوات الروسية لا تحقق التقدم المأمول في منطقة دونباس شرق أوكرانيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

لكن أي مؤشر إلى إبطاء أو انسحاب لم يصدر من موسكو على وقع معلومات للاستخبارات الغربية بأنها تريد السيطرة على قسم كبير من جنوب أوكرانيا وشرقها.