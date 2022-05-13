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تركيا تعيد اعتقال معارض بارز بشبهة التجسس
تاريخ النشر: 13 مايو 2022 15:49 GMT
تاريخ التحديث: 13 مايو 2022 16:30 GMT

تركيا تعيد اعتقال معارض بارز بشبهة التجسس

أعادت السلطات التركية اعتقال المحلل العسكري البارز وأحد مؤسسي حزب معارض، متين غورجان، الجمعة؛ بعد أن اعترض المدعون على إطلاق سراحه بانتظار محاكمته بشبهة التجسس.

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المصدر: أ ف ب

أعادت السلطات التركية اعتقال المحلل العسكري البارز وأحد مؤسسي حزب معارض، متين غورجان، الجمعة؛ بعد أن اعترض المدعون على إطلاق سراحه بانتظار محاكمته بشبهة التجسس.

وكان غورجان أحد مؤسسي حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) المعارض، قد أودع السجن، في تشرين الثاني/نوفمبر؛ بتهمة ”التجسس السياسي والعسكري“.

وأطلق سراحه هذا الأسبوع بانتظار محاكمته. لكن محكمة في أنقرة قبلت، الجمعة، اعتراض المدعين وأمرت باعتقاله مجددا، حسبما ذكرت وكالة ”ديميرورين“ الخاصة للأنباء.

ويتهمه المدعون بنقل معلومات سرية إلى دبلوماسيين أجانب.

 

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