‪ إيران تعلن إحباط "محاولة اختطاف" سفينة تجارية في البحر الأحمر‬

أعلن الجيش الإيراني، يوم الجمعة، إن قواته البحرية أحبطت محاولة اختطاف سفينة تجارية إيرانية في البحر الأحمر وذلك بعد اشتباكات مع قراصنة مسلحين.

وذكر بيان لدائرة العلاقات العامة للبحرية الإيرانية أن ”المجموعة البحرية الـ 80 لهذه القوة، اشتبكت مع قراصنة مسلحين في البحر الأحمر بعدما حاولوا اختطاف سفينة تجارية إيرانية“.

وأشار البيان إلى أن ”15 زورقاً للقراصنة هاجموا صباح اليوم الجمعة سفينة تجارية ايرانية في البحر الأحمر، وقد تدخلت المجموعة البحرية الـ 80 التابعة للجيش الإيراني واشتبكت مع القراصنة وأحبطت محاولة الاستيلاء على السفينة“.

وأضاف أن ”السفينة التجارية الإيراتية واصلت وجهتها مع سلامة طاقمها فيما لاذ القراصنة المهاجمون بالفرار عقب الاشتباك معهم“.

ولم يحدد بيان الجيش الإيراني الوجهة المقررة للسفينة التجارية ونوع البضائع التي كانت تحملها، كما لم يشر البيان إلى هوية القراصنة المهاجمين.

وكانت القوات البحرية الإيرانية قد بدأت منذ عام 2008، بالانتشار ومرافقة السفن التجارية الإيرانية في خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهادي، بذريعة ضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لهجمات القراصنة.

وقالت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إن ”المجموعة البحرية الـ 80 التابعة للجيش تقوم حالياً بمهامها باستخدام مدمرة البرز وسفينة دعم في خليج عدن والمحيط الهندي“.

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية أن ”ناقلتي نفط إيرانية تعرضت لهجوم من قبل قراصنة في خليج عدن الذي يقع في المحيط الهندي“.

وفي 7 حزيران/ يونيو 2019، زعم محمود علوي وزير الاستخبارات الإيراني في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، أن قوات بلاده نفذت عملية استخباراتية معقدة في الصومال، أسفرت عن الإفراج عن أربعة بحارة إيرانيين كانوا مختطفين منذ عام 2015.

وأشار إلى أن ”البحارة وقعوا في الأسر عام 2015، وأن وزارته بدأت بمتابعة هذا الموضوع“، مضيفا أن ”الإفراج عنهم تحقق بعد تنفيذ عمليات استخباراتية معقدة نفذتها كوادر وزارة الأمن“.

وفي شباط/فبراير 2017، أطلق قراصنة صوماليون، سراح 8 بحارة إيرانيين وقعوا في قبضتهم، العام 2012، أثناء مرور سفينتهم قبالة السواحل الصومالية.

تجدر الإشارة إلى أن مدير جمعية الصيادين في إيران عليم إفشار، قال عام 2018، إن عدد الصيادين الإيرانيين المختطفين من قبل القراصنة الصوماليين بلغ 44 شخصا.