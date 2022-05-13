بريطانيا تدعو إلى تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، يوم الجمعة، إن من الضروري مواصلة الضغط على روسيا من خلال تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات إضافية.

وأضافت تراس للصحفيين لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في شمال ألمانيا، أنه ”من المهم جدا في هذا الوقت أن نستمر في الضغط على فلاديمير بوتين من خلال تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وزيادة نطاق العقوبات“.

وأمس الخميس، رأى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه ”لا يتصور كيف يمكن أن تعود العلاقات لطبيعتها“ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب غزو أوكرانيا.

ولدى سؤاله خلال مقابلة مع إذاعة ”إل.بي.سي“ عما إذا كان يمكن الترحيب بعودة بوتين إلى المسرح العالمي إذا ما تراجع عن أفعاله قال جونسون، إن ”الندم سيكون صعبا بشدة على فلاديمير بوتين الآن… فقط لا أستطيع أن أتصور كيف يمكننا إعادة العلاقات لطبيعتها مع بوتين الآن“.

وأضاف أن ”العالم يخاطر بتكرار ما حدث في العام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم“.

ونقلت إذاعة ”إل.بي.سي“ عن جونسون القول إن ”العالم قال ببساطة إن هذا أمر مروع. نحن ندينه ونستنكره وهذا ما فعلناه. وفرضنا عقوبات“.

وتابع: ”لكن في الوقت نفسه فتحنا الباب لنوع من المفاوضات معه… وقد استخدم بوتين ذلك كطريقة لزيادة الوضع سوءا في أوكرانيا“.

وأردف رئيس الوزراء البريطاني أنه ”إذا أبرم الأوكرانيون أي نوع من الاتفاقيات مع بوتين الآن فإن الخطر يكمن في أنه سيفعل الشيء نفسه تماما وهم يعرفون ذلك“.

وزاد: ”لذا فإن الإجابة المختصرة هي لا. لن تعود العلاقات لطبيعتها والمملكة المتحدة واضحة جدا في ذلك“.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس، صرح يوم الإثنين الماضي، أن هزيمة أوكرانيا للجيش الروسي أمر ممكن جدا، داعيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقبل حقيقة أن موسكو قد خسرت على المدى الطويل.

وأضاف والاس، مخاطبا جمهورا في متحف الجيش الوطني في لندن: ”من الممكن جدا أن تدمر أوكرانيا الجيش الروسي لدرجة أن يضطر… للعودة إلى ما قبل فبراير (شباط)“.

وتابع: ”يجب أن يتقبل (بوتين) أنه خسر على المدى الطويل، ولقد خسر بالتأكيد. روسيا لم تعد كما كانت“.