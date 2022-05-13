بوريل يصف زيارة المنسق الأوروبي إلى إيران بـ"الإيجابية"

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن زيارة قام بها المنسق الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية هذا الأسبوع، إلى طهران حلحلت الموقف، وذلك بعد شهرين من الجمود في الجهود المبذولة لإحياء اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية.

وقال بوريل إن رد إيران كان ”إيجابيا بدرجة كافية“ بعد أن نقل المنسق إنريكي مورا، رسالة مفادها أن ”الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه“.

وأضاف للصحفيين في اجتماع لمجموعة السبع في شمال ألمانيا: ”هذه الأمور لا يمكن حلها بين عشية وضحاها… دعونا نقول إن المفاوضات توقفت ثم تحلحل الموقف، وهذا يعني أن هناك احتمالية للتوصل إلى اتفاق نهائي“.

وتوقفت المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني منذ آذار/ مارس، وهو ما يرجع في الأساس إلى إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي أمس الخميس، إن ”هناك فرصة ضئيلة لأن توافق الولايات المتحدة على رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة قريبا“.

وأضاف المصدر للصحفيين: ”وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.. إنني متشائم إزاء إمكانية حل هذا الموضوع بسرعة“.

وجرى التوافق بشكل أساسي في آذار/مارس، على الخطوط العريضة لاتفاق يهدف إلى إحياء الاتفاق الموقع العام 2015، والذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

لكن المفاوضات تعثرت بعد مطالب روسية في اللحظات الأخيرة وخلاف حول القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقالت مصادر مطلعة إن المسؤولين الغربيين يفقدون الأمل إلى حد كبير في إمكانية إحياء الاتفاق.

وأوضح المصدر الدبلوماسي: ”أعتقد أن إيران سترتكب خطأ من خلال محاولة استغلال الوقت والاعتقاد بأن الوضع يمكن أن يبقى على حاله“، مضيفا أن ”الاتفاق نفسه لا يمكن أن يبقى دون تغيير على الطاولة إلى أجل غير مسمى“.

وتساور المخاوف الدبلوماسيين الغربيين من أنه كلما استمرت إيران في تطوير برنامجها النووي بالوتيرة الحالية، كلما قلت الفائدة المرجوة من العودة إلى الاتفاق.

وتابع المصدر الفرنسي: ”ما زالت هناك فائدة من العودة إلى هذا الاتفاق، لكن هذا لن يكون هو الحال على الدوام، ويمكن أن تتطور الظروف السياسية في طهران وأماكن أخرى“.

وأضاف أنه ”ستتم مناقشة موضوع إيران في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في ألمانيا يوم السبت“.