روسيا تقصف مصفاة نفط وسط أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها قصفت مصفاة نفط كريمنشوك في وسط أوكرانيا، ما أدى إلى تدمير طاقتها الإنتاجية وخزانات الوقود بها.

وأضافت الوزارة، أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز إس.يو-27 في منطقة خاركيف.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من ذلك.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وافق بأغلبية كبيرة، يوم أمس الخميس، على قرار يقضي بإجراء تحقيق في مزاعم تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الروسية في أجزاء من أوكرانيا كانت تحت سيطرتها سابقا.

وجاءت موافقة المجلس ومقره جنيف على القرار بتأييد 33 عضوا ومعارضة عضوين (الصين وإريتريا)، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

وتم تعليق عضوية روسيا في الآونة الأخيرة بالمجلس المؤلف من 47 دولة، ومع ذلك كان لا يزال بإمكانها الانضمام إلى الجلسة كمراقب، لكنها اختارت عدم القيام بذلك احتجاجا على القرار الذي قالت إنه يرقى إلى مستوى تصفية حسابات سياسية.

وفي سياق آخر، قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ إن التعاون الاستخباراتي مع أوكرانيا يستهدف منع اتساع رقعة الحرب، التي تشنّها روسيا على جارتها، إلا أنه في الوقت نفسه يهدد باستفزاز الكرملين، وجرّ واشنطن في الصراع مع موسكو.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم أمس الخميس، إلى أن الولايات المتحدة أرسلت معدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا، تتضمن مدفعية ثقيلة وطائرات مسيرة، وصواريخ مضادة للدبابات، حيث كشف مسؤولو الإدارة الأمريكية علانية تلك المساهمات.

ومضت الصحيفة بالقول: ”ولكن مسؤولي الإدارة الأمريكية يلتزمون الحرص بشكل أكبر عندما يتناولون مساهمات أكثر حسما في النجاحات التي تحققها أوكرانيا على أرض المعركة، والتي تتعلق بالمعلومات الاستخباراتية حول الجيش الروسي“.

وأضافت: ”تتدفق المعلومات الخاصة بموقع وتحركات القوات الروسية في توقيتها الصحيح، وتتضمن صور الأقمار الصناعية، ومعلومات من مصادر أمريكية حساسة، وفقا لمسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوكراني قوله: ”المعلومات الاستخباراتية جيدة للغاية، وتخبرنا بمواقع القوات الروسية كي نستطيع ضربها“.

وقالت الصحيفة: ”الولايات المتحدة ليست في حالة حرب ضد روسيا، والمساعدات التي تقدمها تعمل على تعزيز الدفاعات الأوكرانية ضد الغزو غير القانوني، وفقا لما أكده مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الوقت الذي لا يملك فيه المسؤولون الأمريكيون سيطرة واسعة على كيفية استخدام الأوكرانيين للعتاد العسكري والمعلومات الاستخباراتية“.

إلا أنه في الوقت نفسه، وبحسب ”واشنطن بوست“، فإن هذا يهدد باستفزاز الكرملين، للانتقام من الولايات المتحدة وحلفائها، ويعزز التهديد باندلاع صراع مباشر بين قوتين نوويتين.