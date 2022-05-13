مع إحراق مقر للباسيج وعلم إيران.. السلطات تعترف بخروج احتجاجات

اعترفت الوكالة الرسمية الإيرانية التي تديرها الدولة ”إيرنا“، اليوم الجمعة، بخروج احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والنظام في عدد من المدن؛ بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وشهدت مدن إيرانية الليلة الماضية احتجاجات شعبية شملت خوزستان ولرستان وكردستان وأصفهان والعاصمة طهران.

وأظهرت مقاطع فيديو قيام محتجين في مدينة جونقان التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري، جنوب غرب البلاد، بإحراق مقر تابع لقوات ”الباسيج“، الذراع العسكرية للحرس الثوري الإيراني.

وأظهرت مقاطع أخرى في المدينة ذاتها قيام محتجين بإنزال العلم الإيراني من مبنى حكومي وإحراقه، وهتفوا ضد الرئيس إبراهيم رئيسي وطالبوه بالتنحي عن منصبه.

وقالت الوكالة الإيرانية إن عدد المحتجين في المدن الإيرانية كان بنسبة محدودة من المشاركين، مع هتافات تطالب بإعادة أسعار السلع الأساسية إلى السابق.

یکی از اهالی شهر جونقان در این ویدئو می‌گوید که نیروهای امنیتی به سوی مردم گاز اشک‌آور پرتاب کردند و مردم به پایگاه بسیج این شهر حمله کردند و آن را آتش زدند pic.twitter.com/ynjNksOHZc — ايران اينترنشنال (@IranIntl) May 13, 2022

واتهمت الوكالة أشخاصاً موجودين بين المحتجين وصفتهم بـ“المحرضين“، حاولوا إثارة الاضطرابات والشغب داخل المدن الإيرانية.

وفي محافظة لرستان، غرب إيران، هتف المحتجون بشعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.

مردم معترض شهر دورود لرستان در جریان اعتراضات پنج‌شنبه شب شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سر دادند pic.twitter.com/5s5J7OlTKd — ايران اينترنشنال (@IranIntl) May 13, 2022

اعتقالات

كما قالت الوكالة إن مدينة إيزه التابعة لمحافظة خوزستان، جنوب إيران، شهدت احتجاجات تخللها قيام البعض بالهجوم على الممتلكات العامة في المدينة.

وأضافت الوكالة أن بعض المحتجين قاموا بالهجوم على بعض المحال التجارية، ومحاولة إشعال النار في أحد مساجد المدينة، ما دفع قوات الشرطة إلى تفريق المتظاهرين.

وشهدت أنديمشك، وهي مدينة أخرى في خوزستان، تجمعًا لحوالي 200 شخص رددوا هتافات مناهضة لارتفاع الأسعار، فضلا عن إلقاء الحجارة على رجال الشرطة ورجال الإطفاء، مما أدى إلى إصابة أحد رجال الإطفاء بالمدينة، وفقاً للوكالة الإيرانية.

وفي مدينة دزفول في خوزستان، أعلن المدعي العام في المدينة اعتقال 15 شخصاً من المتظاهرين بذريعة محاولة استهداف عدد من المؤسسات الحكومية.

وفي ياسوج مركز محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، الواقعة جنوب غرب إيران، اعتقلت الشرطة سبعة من قادة التجمع كانوا يحاولون قيادة الاحتجاجات لتدمير الممتلكات العامة من خلال ترديد هتافات ضد النظام.

وفي طهران، خرجت مسيرة احتجاجات في منطقة فشاوية ورفعوا شعارات ضد ارتفاع الأسعار، وتسبب الاحتجاجات الهجوم على سلسلة متاجر وإحراق مساحة خضراء في المدينة، وفقاً للوكالة الإيرانية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها محتجون سماع دوي إطلاق نار ضد المتظاهرين في عدد من المدن الإيرانية، ولم تعلق السلطات الرسمية بعد على وجود إصابات.

وبالتزامن مع موجة التضخم الجديدة ونقص بعض المواد الأساسية في إيران، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، انطلقت دعوات للخروج باحتجاجات مساء اليوم الجمعة في عدد من المدن الإيرانية.