إسبانيا تسلم أمريكا مسؤولة فنزويلية سابقة متهمة بالفساد

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

سلّمت إسبانيا، يوم الخميس، مديرة سابقة للخزانة الوطنية الفنزويلية تتهما الولايات المتحدة الأمريكية بالفساد، وفق ما أفاد متحدث باسم المحكمة العليا.

ولم تقدم المحكمة الإسبانية المكلفة خصوصا البت في إجراءات التسليم، مزيدا من التفاصيل حول القضية.

لكن وفق السجل القضاء الأمريكي، ستمثل كلوديا باتريسيا دياز التي كانت أيضا الممرضة الشخصية للرئيس الراحل هوغو تشافيز خلال الفترة بين عامي (1999-2013)، الجمعة أمام محكمة فدرالية في ويست بالم بيتش في فلوريدا جنوب شرق أمريكا.

وكلوديا باتريسيا دياز التي كانت تدير الخزانة الوطنية الفنزويلية من 2011 إلى 2013، متهمة مع زوجها أدريان خوسيه فيلاسكيز فيغيروا بالمشاركة في مخطط فساد واسع شمل مكاتب صرافة وقاد لاختلاس 2.4 مليار دولار، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

وتورط في المخطط أيضا مسؤول حكومي فنزويلي سابق آخر هو أليخاندرو أندرادي سيدينو، مدير الخزانة الوطنية بين عامي 2007 و2010، وقد حُكم عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، في الولايات المتحدة الأمريكية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم فساد وغسل أموال تتعلق بأكثر من مليار دولار.

وقام المخطط المفترض على تحويل أموال من خلال مكاتب صرافة تستبدل تحت سلطة الخزانة الفنزويلية الدولار بالبوليفار بسعر أعلى من السعر الرسمي.

وتسري في فنزويلا منذ عام 2003 قيود صرف صارمة وضعها الرئيس اليساري هوغو تشافيز.

وكانت باتريسيا دياز قيد الإقامة الجبرية في إسبانيا، وقبض عليها رفقة زوجها لأول مرة في إسبانيا عام 2018 بناء على طلب كاراكاس بعد ظهورهما في فضيحة وثائق بنما.

وألقي القبض عليها مجددا في كانون الأول/ ديسمبر 2020 بطلب من القضاء الأمريكي.