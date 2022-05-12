بعد هزيمة "الرئاسة".. إيريك زمور يعود عبر الانتخابات التشريعية الفرنسية

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن إيريك زمور المرشح الذي خسر سباق الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فرنسا، يسعى للعودة إلى دائرة الأضواء بالساحة السياسية عبر الانطلاق في حملته الانتخابية التشريعية، وذلك في الدائرة الرابعة من مقاطعة الجنوب الشرقي.

وقال تقرير نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، يوم الخميس، إن إريك زمور سيعود إلى الساحة بعد خمسة أسابيع من هزيمته في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عندما تحصل فقط على (7.07٪) من الأصوات، في انتخابات فاز بها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبحسب التقرير الفرنسي، فقد قرر أريك زمور أخيرا الترشح للانتخابات التشريعية في الدائرة الرابعة في منطقة فار بالجنوب الشرقي لفرنسا.

وتابع التقرير أن إيريك زمور قرر، يوم الخميس، إضفاء الطابع الرسمي على ترشحه، وهو قرار لم يكن سهلا وقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً للتفكير فيه والتشاور مع مساعديه وأنصاره، حيث أثبتت الآراء أنها متنوعة بقدر ما كانت واضحة، خصوصا في الأسابيع الأخيرة، بشأن استصواب رؤية بطلهم يعود إلى المعركة السياسية بسرعة كبيرة.

وبعد النتيجة المخيبة للآمال مساء 10 أبريل بانسحابه من معترك الانتخابات الرئاسية منذ الدور الأول، أعرب الكثيرون عن مخاوفهم من فشل آخر معلن ستكون عواقبه وخيمة على صورة المرشح الرئاسي الفاشل وعلى معنويات القوات في حزبه وبين أنصاره.

في المقابل، يرى آخرون، على العكس من ذلك، ضرورة ترشحه للتشريعيات وذلك للتأكيد على مكانته في فرنسا وسعة طموحاته السياسية ومشروعيتها.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن خبراء سياسيين قولهم إن فرصة إيريك زمور تبدو ضئيلة للوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، لا سيما أن المنافسة تبدو شديدة عندما يواجه على وجه الخصوص سيرين ماوبورن، فضلا عن مرشحين آخرين في الدائرة الانتخابية منذ خمس سنوات.

من جهته، كشف المستشار الخاص لإريك زمور أن الأخير سيدخل معترك الانتخابات التشريعية بطموحات وتطلعات كبيرة، مؤكدا أن حزبه يرغب في تقديم 550 مرشحا والعديد من البدائل لقيادة هذه“ المعركة الجميلة والرائعة، بحسب وصفه.

وتابع مستشار إريك زمور قوله: ”علينا أن نظهر في الواجهة ونحاول.. لندع الملحمة تستمر. بدأت كل الملاحم العظيمة بالهزيمة“.