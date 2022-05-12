مجلس الشيوخ يؤكد تعيين باول رئيسا للاحتياطي الاتحادي لولاية ثانية

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، تعيين جيروم باول لولاية ثانية مدتها أربع سنوات رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي، مما يمهد الطريق أمامه لمواصلة قيادة البنك المركزي في الوقت الذي يكافح فيه أعلى معدل تضخم في 40 عاما.

وحصل باول، الذي أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشيحه، على دعم الحزبين في مجلس الشيوخ المنقسم، بموافقة 80 عضوا مقابل 19 فقط.

وكان معظم الرافضين من الجمهوريين، على الرغم من انضمام عدد قليل من الديمقراطيين إليهم، بمن فيهم روبرت مينينديز وإليزابيث وارين.

وقال مينينديز إن باول لم يفعل ما يكفي لتعزيز التنوع في قيادة البنك المركزي الأمريكي، بينما قالت وارين إنه أخفق فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية المصرفية.

ومع ذلك، كان التصويت النهائي بمثابة تأييد لمعالجة باول للأزمة التي أثارتها جائحة كوفيد-19 والركود الذي كان قصير الأجل ولكن تاريخيا في عام 2020، والذي ميز ولايته الأولى.

ويمثل أيضا تفويضا له بالمضي قدما في ما قد يكون أكبر مجموعة من زيادات أسعار الفائدة منذ أوائل الثمانينيات، عندما قاد بول فولكر مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبدأ المجلس رفع سعر الإقراض لليلة واحدة في مارس آذار، وقام الأسبوع الماضي برفعه مرة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية- وهي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 22 عاما.

وأشار باول في مؤتمر صحفي بعد ذلك الإعلان إلى أن المزيد من الزيادات من هذا الحجم من المحتمل أن تأتي في الاجتماعين المقبلين للمجلس بشأن السياسة النقدية.