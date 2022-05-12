اتساع دائرة التظاهرات ضد الحكومة والنظام في إيران

توسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنظام في إيران على خلفية سوء الأوضاع المعيشية، وانتقلت من محافظة خوزستان جنوب البلاد، إلى محافظات كردستان ولرستان وجهار محال وبختياري.

وأظهرت مقاطع فيديو خروج احتجاجات شعبية، مساء الخميس، مناهضة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مدينة ”شهركرد“ عاصمة محافظة جهار محال وبختياري الواقعة جنوب غرب إيران.

وهتف المحتجون في شهركرد شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي، فيما هتفوا أيضاً بشعارات مؤيدة لنظام شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي، كما طالبوا المحتجين قوات الأمن بعدم مواجهة الشعب في ظل سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

كما هتف المحتجون في هذه المدينة بشعارات ضد قوات الأمن والشرطة ووصفوهم بأنهم ”بلا شرف“ و ”يجب أن يرحل رجال الدين“.

وأظهرت مقاطع فيديو إطلاق نار ضد المحتجين في مدينة شهر كرد، من دون أن يصدر موقف رسمي من قبل السلطات الرسمية الإيرانية.

وفي مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان، خرج محتجون في شوارع المدينة ضد قرارات حكومة إبراهيم رئيسي التي أدت إلى وقف الدعم عن السلع الأساسية والمواد الغذائية ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار تلك السلع من بينها الدجاج واللحوم والألبان والزيوت وغيرها.

كما أفاد موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض في قناته عبر ”تلغرام“، بخروج احتجاجات في محافظة لرستان الواقعة غرب إيران.

وفي محافظة خوزستان جنوب إيران، تجدد الاحتجاجات في عدة مدن في هذه المحافظة من بينها ”إيزه، وانديمشك، ودزفول، ومعشور، والأهواز“، فيما سُمع دوي إطلاق نار على المحتجين في أحد شوارع مدينة إيزه وفق مقطع فيديو نشره ناشطون إيرانيون، مساء اليوم الخميس.

وتأتي هذه الاحتجاجات مع إعلان الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، رسمياً رفع أسعار أربع سلع، بما في ذلك الدواجن والبيض والزيت ومنتجات الألبان، على الرغم من الزيادة الهائلة في أسعار السلع الأساسية من 21 إلى 64 % خلال العام الماضي.

وأدى ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع المطرد وغير المقيد في أسعار السلع والخدمات المختلفة في إيران إلى تشكيل مسيرات احتجاجية واسعة النطاق في مختلف الفئات، بما في ذلك المعلمون والعمال والمزارعون.