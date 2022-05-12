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الدفاع التركية: إصابة 4 جنود على الحدود في قصف بقذائف من سوريا
تاريخ النشر: 12 مايو 2022 18:24 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2022 18:45 GMT

الدفاع التركية: إصابة 4 جنود على الحدود في قصف بقذائف من سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، إن مسلحين أكرادا أطلقوا صواريخ وقذائف مورتر من سوريا على نقطة عسكرية حدودية في جنوب شرق تركيا، اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة أربعة

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المصدر: رويترز

قالت وزارة الدفاع التركية، إن مسلحين أكرادا أطلقوا صواريخ وقذائف مورتر من سوريا على نقطة عسكرية حدودية في جنوب شرق تركيا، اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة أربعة جنود أتراك ومدني واحد.

وأضافت الوزارة، أن الجيش رد بقصف أهداف في منطقة كوباني بشمال سوريا، حيث مصدر إطلاق النار.

وجرت مثل هذه الحوادث التي شهدت تبادل القصف عبر الحدود بشكل متقطع خلال السنوات الماضية أثناء الحرب في سوريا.

وقالت الوزارة، إن الخمسة الذين أصيبوا في منطقة قرقميش بإقليم غازي عنتاب نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتخضع منطقة كوباني لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا ”جماعة إرهابية“ وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984.

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