إسرائيل تفرض شروطاً لجنازة شيرين أبو عاقلة في القدس وتستدعي شقيقها

فرضت السلطات الإسرائيلية شروطاً أمام تنظيم جنازة للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس المحتلة، والمقررة غداً الجمعة، كما استدعت شقيقها للتحقيق، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“.

ونقلت الوكالة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن مدير نادي الأسير الفلسطيني، ناصر قوس، قوله، إن ”قوات الاحتلال فرضت شروطا على عائلة شيرين أبو عاقلة، تقضي بعدم رفع الأعلام الفلسطينية، ومنع الهتافات خلال الجنازة“.

وأوضحت ”وفا“ أن ”قوات الاحتلال الإسرائيلي استدعت شقيق شيرين أبو عاقلة أنطوان للتحقيق، واعتدت على المتواجدين في بيت العزاء المقام في كنيسة اللقاء بمنطقة بيت حنينا شمال القدس“، لافتةً إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت الكنيسة وحاولت إنزال العلم الفلسطيني.

وأشارت إلى أن ”قوات الاحتلال أعاقت أيضاً دخول موكب وداع أبو عاقلة عند وصوله بيت حنينا وداخل ساحة مستشفى الفرنسي، وحاولت إنزال العلم الفلسطيني ومنع رفعه“، لافتة إلى أن فلسطينية أصيبت بكسر في يدها إثر اعتداءات القوات الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس، يوم الجمعة، من كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل، حيث سيتم دفنها في مقبرة ”صهيون“ إلى جانب والديها الراحلين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن ”السلطة الفلسطينية ترفض إجراء أي تحقيق مشترك مع إسرائيل بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة.

وقال عباس، خلال مراسم رسمية أقيمت في رام الله لتشييع جثمان شيرين أبو عاقلة من مقر المقاطعة، إن ”السلطة الفلسطينية تحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل شيرين أبو عاقلة“.

وأضاف: ”نرفض التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأنها هي التي ارتكبت الجريمة، وسنلاحق المجرمين المسؤولين عن قتل شيرين أبو عاقلة في المحكمة الجنائية الدولية“، مشدداً على أنه سيتم تفعيل قرارات المجلس المركزي الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وذلك إثر استهدافها بطلق ناري في الرأس من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتها لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين.