في غياب باشاغا والدبيبة.. سويسرا تستضيف مشاورات بشأن ليبيا

استضافت مدينة مونترو السويسرية، اليوم الخميس، جولة جديدة من المشاورات حول العملية السياسية ”الحساسة“ في ليبيا، في اجتماع هو الأول من نوعه تستضيفه سويسرا بعد تأجيل انتخابات كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، وفق ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

وينظم الجولة مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف، وهو نفس المركز الذي ”فصّل“ اتفاقية ”خارطة الطريق“ التي أقرها منتدى الحوار السياسي الليبي، والتي من المقرر أن تنتهي في حزيران/ يونيو المقبل.

ونقلت ”نوفا“ عن مصادر لم تسمها أنّ قادة الميليشيات الرئيسية والتشكيلات المسلحة لغرب وشرق ليبيا يشاركون في الاجتماع، كما تمت دعوة ممثلين عن مجلس الرئاسة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مؤكدة أن رئيسي الحكومة المتنافسين على السلطة ”حكومة الاستقرار الوطني“ المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم تتم دعوتهما للمشاورات.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المشاورات تجري قبل الاجتماعات الصعبة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المزمع عقدها في مصر في 15 أيار/ مايو الجاري، والتي ستخصص بشكل خاص لبحث القضايا الخلافية المتعلقة ببعض مواد مشروع الدستور.

وأوضحت أن هناك مقترحين مطروحان على طاولة المشاورات، إما إعلان دستوري جديد ذي ”طبيعة مؤقتة“، يبدأ عمليا من الصفر، أو الموافقة على المشروع الذي تم وضعه في عام 2017 من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي. ويتطلب الخيار الثاني خطوة لاحقة، وهي استفتاء شعبي بنصاب: 50 + 1 من أصوات كل من مناطق أقاليم ليبيا الثلاثة: طرابلس وبرقة وفزان.

وترتبط المسألة الدستورية ارتباطًا وثيقًا بإيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وبالتالي حل الأزمة السياسية التي تدور حول الحكومتين المتنافستين. وفق الوكالة.

وعلمت ”إرم نيوز“ من مصادرها أنه رغم غياب الحكومتين المتنافستين بشكل رسمي عن المشاورات، إلا أن أعضاء في مجلس النواب والدولة وقادة ميليشيات مقربين من باشاغا والدبيبة سيحضرونها.

في سياق آخر، تواجه مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها باشاغا مخاطر الفشل في ضوء سطوة الميليشيات، والفشل في توحيد مؤسسات الدولة، وفق ما أكده سياسيون ومحللون.

وأطلق باشاغا مبادرة الحوار الوطني داعيًا إلى أن تشمل جميع القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية، وخلّفت الدعوة ردود فعل متباينة بشأن فرص نجاحه بقيادة حوار وطني يؤسس لتفاهمات مع بقية الفرقاء.

وقللت أطراف سياسية من فرص نجاح هذه المبادرة، لا سيما في ظل العجز عن توحيد المؤسسة العسكرية، وتفكيك الميليشيات