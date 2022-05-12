تركيا ترفض اتهامات إيران بأن سدودها تتسبب بالجفاف في المنطقة

رفضت وزارة الخارجية التركية، الخميس، اتهامات إيرانية بأن أنشطتها في بناء السدود تقف وراء موجات الجفاف التي تضرب المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيتش في بيان إن ”الادعاءات أن السدود في تركيا تتسبب بعواصف ترابية ورملية في منطقتنا الجغرافية بعيدة كل البعد من العلم“.

وأعلنت طهران، الثلاثاء، أن بناء السدود التركية على الممرات المائية المشتركة أمر ”غير مقبول“، داعية جارتها إلى وقف مثل هذه المشاريع.

وواجهت إيران موجات جفاف متكررة في السنوات الأخيرة ناجمة جزئيا عن التغير المناخي، بالإضافة إلى حركة بناء السدود في البلدان المجاورة.

وأضاف بيلجيتش: ”من أجل منع العواصف الرملية والترابية والتخفيف من آثارها السلبية، على كل دولة أولا أن تقوم بدورها وتتخذ الخطوات الضرورية من أجل استخدام مستدام لموارد المياه والتربة“.

وأشار إلى أنها ”ليست مقاربة واقعية أن تحمّل حكومة طهران تركيا مسؤولية مثل هذه المشاكل“.

وأوضح المتحدث أيضا أن أنقرة تعتقد أن المياه المشتركة بين إيران وتركيا هي ”عنصر تعاون وليست مصدر نزاع“ بين الدولتين الجارتين.

وأكد أن ”تركيا منفتحة على أي تعاون علمي وعقلاني مع إيران في ما يتعلق بهذه القضية“.

والبلدان ليسا عضوين في معاهدة الأمم المتحدة لعام 1997 لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال خلال استضافته في البرلمان إن ”طهران ترفض سياسات تركيا في بناء السدود التي تهدد البيئة، ولدينا أسئلة واستفسارات حول مواضيع تقنية بخصوص هذا الملف“.

وأضاف أن ”إيران طالبت مراراً أنقرة برعاية الحقوق المائية ونتابع رسمياً هذا الملف“، معتبراً أن ذلك له آثار سلبية على البيئة في إيران.

وأشار عبد اللهيان إلى أنه ”في الأشهر الثمانية الماضية طلبت مرتين وجهاً لوجه، ومرة واحدة عبر اتصال بوزير الخارجية التركي، الاهتمام بجدية بمياه نهر آراس“.

وآراس نهر يقع في بلدان تركيا وأرمينيا، وأذربيجان، وإيران، ويعتبر من أكبر الأنهار، وشريانا حيويا في المنطقة الشمالية الغربية لإيران.

وكان عضو البرلمان الإيراني النائب ”جلال محمود زاده“ قال في وقت سابق إن قيام تركيا ببناء مشروع سد“ الذئب الأسود“ على نهر أراس، سيقلل من تدفق المياه إلى إيران بنحو 56٪“.