تحقيق أممي في انتهاكات روسية مزعومة لحقوق الإنسان في أوكرانيا

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة اليوم الخميس على قرار يقضي بإجراء تحقيق في مزاعم تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الروسية في أجزاء من أوكرانيا كانت تحت سيطرتها سابقا.

جاءت موافقة المجلس ومقره جنيف على القرار بتأييد 33 عضوا ومعارضة عضوين (الصين وإريتريا)، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

وتم تعليق عضوية روسيا في الآونة الأخيرة بالمجلس المؤلف من 47 دولة، ومع ذلك كان لا يزال بإمكانها الانضمام إلى الجلسة كمراقب لكنها اختارت عدم القيام بذلك احتجاجا على القرار الذي قالت إنه يرقى إلى مستوى تصفية حسابات سياسية.