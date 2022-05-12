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تحقيق أممي في انتهاكات روسية مزعومة لحقوق الإنسان في أوكرانيا
تاريخ النشر: 12 مايو 2022 16:33 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2022 17:10 GMT

تحقيق أممي في انتهاكات روسية مزعومة لحقوق الإنسان في أوكرانيا

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة اليوم الخميس على قرار يقضي بإجراء تحقيق في مزاعم تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الروسية

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المصدر: رويترز

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة اليوم الخميس على قرار يقضي بإجراء تحقيق في مزاعم تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الروسية في أجزاء من أوكرانيا كانت تحت سيطرتها سابقا.

جاءت موافقة المجلس ومقره جنيف على القرار بتأييد 33 عضوا ومعارضة عضوين (الصين وإريتريا)، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

وتم تعليق عضوية روسيا في الآونة الأخيرة بالمجلس المؤلف من 47 دولة، ومع ذلك كان لا يزال بإمكانها الانضمام إلى الجلسة كمراقب لكنها اختارت عدم القيام بذلك احتجاجا على القرار الذي قالت إنه يرقى إلى مستوى تصفية حسابات سياسية.

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