من أصل مغربي.. من هي أودري أزولاي المرشحة لرئاسة الحكومة الفرنسية؟

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن اسم المديرة العامة لمنظمة ”اليونسكو“ أودري أزولاي، يطرح بقوة هذه الأيام، كأحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء في فرنسا، خلال الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.

من هي أودري أزولاي​؟

يسلط تقرير نشره موقع ”موند أفريك“ الضوء على الوزيرة السابقة لفرانسوا هولاند وابنة مستشار الملك الراحل الحسن الثاني، والتي أعيد تعيينها في عام 2021 على رأس منظمة ”اليونسكو“، مشيرا إلى أنّ أزولاي، هي من المسؤولين الشباب الذين يتطلع ماكرون إلى إحاطة نفسه بهم، بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وشغلت أزولاي منصب نائبة المدير العام للمركز الوطني للسينما، حيث قضت ثماني سنوات بعد خدمتها كقاضية في ديوان المحاسبة، وكانت موضع تقدير كبير في عالم الثقافة عندما كانت وزيرة في حكومة فرانسوا هولاند، وقد رفضت حينها المقترحات الوزارية لدومينيك دي فيلبان ونيكولا ساركوزي بسبب انتمائهما إلى اليمين، أما اليوم فلم تعد لديها هذه المطالب التي تنتمي الآن إلى العالم القديم الذي كان موجودًا قبل إيمانويل ماكرون.

ويضيف التقرير، أنه بعد دخولها معترك السياسة واجهت أودري أزولاي بعض خيبات الأمل، فقد كان أداؤها في ولايتها الأولى كمديرة عامة لـ“اليونسكو“ متواضعا ولم تتمكن من إسماع صوت المنظمة عاليا مثل أسلافها، حيث كان على المنظمة الأممية أن تكون في الخطوط الأمامية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وحماية الصحفيين وكذلك التراث العالمي الذي تهدده الحروب المختلفة.

وقد تم انتخاب هذه المرأة التي وصفها التقرير بـ“الموهوبة“، على رأس منظمة الـ ”يونسكو“ في الجولة السادسة من الاقتراع بأغلبية 30 صوتا مقابل 28 لمنافسها من قطر، مشيرا إلى أن هذا الانتصار يعود فيه الفضل إلى جهود الدبلوماسية الفرنسية وأيضا إلى دعم سعودي، وفق ما جاء في التقرير.

وبحسب الموقع، فإن أودري واجهت خلال الولاية الثانية لرئاستها منظمة ”اليونسكو“ اتهامات بارتكاب انتهاكات واختلاس مالي وفق ما سربته مصادر داخلية في مكتب ”اليونسكو“ للصحافة الفرنسية.

وقد أدت التحقيقات التي أجريت بناء على طلب السيدة أزولاي للتعرف على واضعي هذه التسريبات بين الموظفين إلى توتر المناخ داخل اليونسكو، غير أن ذلك لن يمنعها من ”العودة منتصرة“ وفق تعبير التقرير، الذي أشار إلى أن العمل في المنظمات الأممية ”لا يبدو سهلا ولا مريحا“، وأنّ المرأة مرشحة اليوم بقوة لتولي رئاسة الوزراء في فرنسا.