أمير قطر يحمّل إسرائيل مسؤولية قتل شيرين أبو عاقلة

حمّل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ”قوات الاحتلال“ الإسرائيلية مسؤولية قتل الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، بالرصاص.

ودعا الشيخ تميم، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، اليوم الخميس، إلى ”محاسبة المسؤولين“ عن مقتل أبو عاقلة، بحسب وكالة ”رويترز“ للأنباء.

ووصل أمير قطر إلى العاصمة طهران، اليوم الخميس، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين.

وكان في استقباله النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، وفقا لوكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وقال الشيخ تميم خلال المؤتمر الصحفي: ”أود أن أتقدم بالتعازي إلى أسرة الصحافية شيرين أبو عاقلة على استشهادها من قبل قوات الاحتلال، ويجب محاسبة من ارتكب هذه الجريمة النكراء، وأيضًا التخلي عن ازدواجية المعايير“.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، صباح أمس الأربعاء، وفاة مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة متأثرة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وحمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة مراسلة الجزيرة.

أما وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، فقد وصف خبر مقتل شيرين أبو عاقلة الصحفية بقناة الجزيرة بأنه ”حزين“، عارضًا إجراء تحقيق مشترك مع السلطة الفلسطينية.

وبدورها، قالت قناة الجزيرة إن مراسلتها شيرين أبو عاقلة قتلت ”بدم بارد“ على يد القوات الإسرائيلية في ”جريمة مروعة تنتهك الأعراف الدولية“.

ونددت لؤلؤة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية القطري بمقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على يد ”الاحتلال الإسرائيلي“ في الضفة الغربية، ودعت في تغريدة على تويتر إلى إنهاء ”الإرهاب الإسرائيلي الذي ترعاه الدولة“، وفق تعبيرها.

كما نددت دول غربية وعربية ومنظمات دولية بمقتل مراسلة الجزيرة في الضفة الغربية.

وكان اشتباك مسلح وقع بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الأخيرة لحي الجابريات في مخيم جنين بالضفة الغربية، حيث أعاق المسلحون دخول القوات الإسرائيلية هناك.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي حاولت اعتقال عدد من المطلوبين خلال اقتحامها لمخيم جنين، إلا أنها فشلت في ذلك.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش يحقق في حادثة تعرض صحفيين فلسطينيين لإطلاق النار، زاعمًا أن مصدر النيران التي أصابت الصحفيين قد يكون من مسلحين فلسطينيين.