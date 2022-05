إيران.. تجدد الاحتجاجات في خوزستان والسلطات تقطع الإنترنت

تجددت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في محافظة خوزستان الإيرانية، بوقت متأخر من مساء الأربعاء، فيما أقدمت السلطات على قطع خدمات الإنترنت عن الهواتف المحمولة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منصات إخبارية إيرانية داعمة للاحتجاجات، الخميس، خروج مسيرات ليلية في بضع مدن من محافظة خوزستان، من بينها: الأهواز، ودزفول، وانديمشك.

وردد المحتجون شعارات مناهضة للنظام والحكومة الإيرانية من بينها ”الموت لرئيسي والموت لخامنئي“ في إشارة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي والمرشد الإيراني علي خامنئي.

وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغياب السلع الأساسية وارتفاع أسعار بعضها بشكل غير مسبوق.

وعلى سبيل المثال، بلغ سعر الكيلو الواحد من الدجاج 850 ألف ريال إيراني ما يعادل دولارين، بينما كان يباع قبل أيام بنحو 380 ألفا.

وأشعل المحتجون في الأهواز، إطارات في شوارع العاصمة احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية.

وفي مدينة دزفول التي تقطنها أغلبية من القومية اللورية، التابعة لمحافظة خوزستان، احتشد عدد من سكان هذه المدينة في شوارعها مساء الأربعاء، مرددين هتافات، مثل: ”الموت لرئيسي“، و“مدفع دبابة مفرقعة، ويجب ضياع الملا“ و“رضا شاه روحك سعيدة“، و“لا تخافوا، لا تخافوا، نحن جميعا معا“.

قطع الإنترنت

وبدورها، أكدت منظمة ”نت بلوكس“ غير الحكومية لمراقبة حرية الإنترنت في العالم، مساء الأربعاء، أن الإنترنت لمشتركي شركة ”رايتل“ في إيران قد انقطع مؤقتًا، إلى جانب انقطاع الإنترنت عن المشغلين الإيرانيين الآخرين.

وتعد شركة ”رايتل“ ثالث أكبر مشغل للهاتف المحمول في إيران بعد شركتي الاتصالات الحكومية وإيرانسل.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show a brief collapse in observable international connectivity on internet provider Rightel in #Iran, as well as a deterioration on other mobile and fixed-line providers; the slowdown may limit the free flow of information amid protests 📉 pic.twitter.com/uuzu2uYduB

— NetBlocks (@netblocks) May 11, 2022