بايدن يلتقي زعماء "آسيان" في واشنطن.. "رسالة ضمنية" للصين

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، زعماء دول جنوب شرق آسيا في واشنطن هذا الأسبوع، في محاولة لإظهار تركيز إدارته على منطقة المحيطين الهندي والهادي والتحدي طويل الأجل الذي تمثله الصين على الرغم من أزمة أوكرانيا.

وتبدأ القمة التي تستمر يومين مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم عشر دول، بعشاء في البيت الأبيض غدا الخميس، قبل المحادثات التي تعقد في وزارة الخارجية يوم الجمعة.

وستكون هذه هي أول مرة يجتمع فيها زعماء الآسيان -وهو تحالف تشكل في أحلك أيام الحرب الباردة- كمجموعة في البيت الأبيض.

ومن المتوقع حضور ثمانية من زعماء الآسيان. واستبعد زعيم ميانمار بسبب الانقلاب العسكري العام الماضي، بينما تمر الفلبين بمرحلة انتقالية بعد الانتخابات.

وتعقد القمة قبل زيارة بايدن إلى كوريا الجنوبية واليابان في الفترة من 20 إلى 24 أيار/ مايو الجاري، والتي تتضمن خطة للقاء زعماء أستراليا والهند واليابان، الذين يشاركون الولايات المتحدة مخاوفها بشأن طموحات الصين في توسيع نفوذها في المنطقة والعالم.

وحتى لو كانت القمة رمزية إلى حد كبير ولا يتوقع إحراز تقدم كبير، قال محللون ودبلوماسيون إن حقيقة انعقادها تهدف إلى إظهار أن الصين ما زالت تمثل تحديا كبيرا للسياسة الخارجية الأمريكية على المدى الطويل، بغض النظر عن تصرفات روسيا في أوكرانيا.

وأضافوا أن القمة ”سترفع على الأرجح وضع الشراكة الاستراتيجية الحالية بين الولايات المتحدة والآسيان من خلال إضافة كلمة تجعلها شراكة استراتيجية شاملة، بما يجعلها تتماشى مع وصف علاقات الآسيان مع أستراليا والصين“.

يذكر أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عقدت الصين ودل آسيان، قمة، أيضا دون حضور ممثل لدولة ميانمار.

واعتبر غياب ميانمار عن القمة حينها بمثابة ”ضربة“ للصين، التي تعد مصدر رئيس للتجارة والاستثمار في ميانمار وأحد حلفائها الدبلوماسيين القلائل خلال عقود من العقوبات والعزلة الدولية.

وضغطت بكين آنذاك على ”آسيان“ من أجل السماح بحضور ممثل ميانمار، لكن ذلك ووجه بمعارضة شديدة.

وقاطعت ميانمار اجتماعات قمة لدول آسيان عُقدت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رافضة إصرار الرابطة على أن يمثل الدولة شخصية غير سياسية.