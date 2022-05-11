إسرائيل تطالب السلطة الفلسطينية بتسليم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة

طالبت إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية بتسليم الرصاصة التي قتلت بها الصحفية شيرين أبو عاقلة في وقت سابق بمدينة جنين لفحصها، حيث تروج إسرائيل لفرضية أن تكون الرصاصة أطلقت من مسلحين فلسطينيين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: ”نأسف لمقتل صحفية الجزيرة، ونطلب من الفلسطينيين تسليمنا الرصاصة التي تسببت في مقتلها وأعد بفتح تحقيق شامل“، مضيفاً أن ”المؤشرات الأولية لا تشير إلى أن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار“.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“ عن مسؤول أمني كبير قوله: ”إن هناك تقدماً في الاتصالات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن نقل الرصاصة التي قتلت فيها أبو عاقلة إلى إسرائيل لفحصها“.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف إن ”عجز الفلسطينيين عن تحديد مصدر إطلاق النار يشير إلى تعقيد القضية“، مشيراً إلى أنه إذا تم أخذ الرصاصة للفحص في إسرائيل فسيكون من الممكن تحديد مصدرها.

من جهة أخرى، قال مسؤول في السلطة الفلسطينية لقناة ”كان“ العبرية: ”لن نوافق على لجنة تحقيق مشتركة مع إسرائيل“.

كما كشفت تقارير عبرية أخرى عن طلب تقدمت به إدارة جو بايدن من السلطة الفلسطينية وإسرائيل فتح تحقيق مشترك في حادثة مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في جنين.

وذكر موقع ”واللا“ العبري أن إسرائيل أوضحت لإدارة بايدن أنها مستعدة لإجراء تحقيق مشترك مع الفلسطينيين وحتى مع الولايات المتحدة.

وأشار الموقع إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تحدث مرة أخرى مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، حيث اقترح إجراء تحقيق مشترك حول الحادثة.

وأضاف موقع ”واللا“ أن ”هذه المحادثة الثانية بين لابيد والشيخ اليوم حول هذا الموضوع“، في حين نفت السلطة الفلسطينية في وقت سابق أن تكون قد تلقت طلباً لإجراء تحقيق مشترك.

وبين الموقع العبري أن إدارة بايدن تأخذ ما حدث في جنين على محمل الجد في ضوء حقيقة أن الصحفية شيرين أبو عاقلة تحمل الجنسية الأمريكية.

كما يخشى كبار المسؤولين في إدارة بايدن من أن يؤدي الحادث إلى مزيد من التدهور الأمني في الضفة الغربية.

وأكدت دائرة الطب العدلي في جامعة النجاح، في وقت سابق، أنها ستستكمل تشريح جثمان شيرين أبو عاقلة لمحاولة إيجاد أي أدلة يمكن ربطها بالجهة المسؤولة عن استشهادها، مشيرة إلى أنها ”تحفظت على مقذوف مشوه وتتم دراسته مخبرياً“، في إشارة للرصاصة التي أصابت أبو عاقلة في أسفل رأسها وأدت لاستشهادها.

وفي وقت سابق، قال رئيس أركان جيش الدفاع أفيف كوخافي إنه ”لا يمكن حالياً تحديد مصدر إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة“.

وتابع كوخافي أن ”الجيش الإسرائيلي شكل طاقماً خاصاً للتحقيق في الحادث“، مبيناً أن الجيش الإسرائيلي سيقدم استنتاجاته في أسرع وقت ممكن.

وأعرب كوخافي عن أسفه لمقتل الصحفية الفلسطينية أبو عاقلة، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.