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أخبار

تحقيق أمريكي يكشف عن مواقع دفن في 53 مدرسة داخلية مخصصة للسكان الأصليين
تاريخ النشر: 11 مايو 2022 18:14 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2022 19:20 GMT

تحقيق أمريكي يكشف عن مواقع دفن في 53 مدرسة داخلية مخصصة للسكان الأصليين

قالت وزيرة الداخلية الأمريكية ديب هالاند، اليوم الأربعاء، إن تحقيقا أجرته الوزارة في التاريخ المظلم للمدارس الداخلية الهندية خلص إلى وجود "مواقع دفن محددة أو

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المصدر: رويترز

قالت وزيرة الداخلية الأمريكية ديب هالاند، اليوم الأربعاء، إن تحقيقا أجرته الوزارة في التاريخ المظلم للمدارس الداخلية الهندية خلص إلى وجود ”مواقع دفن محددة أو غير محددة“ في 53 مدرسة.

ولأكثر من 150 عاما، تم إبعاد الأطفال الأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة قسرا عن قبائلهم وإرسالهم إلى هذه المدارس بدءا من عام 1819، في محاولة للاستيعاب القسري.

وكانت المدارس تديرها حكومة الولايات المتحدة أو كنائس مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحكومة.

وقال نشطاء وباحثون إن كثيرين من الأطفال تعرضوا لانتهاكات في المدارس، ولم يعرف مصير عشرات الآلاف منهم.

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