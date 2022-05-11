أفغانيات في كابول يتحدين أوامر طالبان بالعودة لتغطية وجوههن بالكامل

قاومت العديد من النساء في العاصمة الأفغانية العودة إلى تغطية وجوههن بالكامل في الأماكن العامة، في تحد لأوامر حركة طالبان الحاكمة، بينما بقيت أخريات في المنزل ووضعت بعضهن كمامات كوفيد-19 على أي حال.

وأمرت حركة طالبان، التي عادت إلى السلطة مع انهيار الحكومة، النساء، يوم السبت، بتغطية وجوههن في الأماكن العامة، وهو ما يمثل عودة إلى حكمهم السابق المتشدد وتصعيدا للقيود المفروضة على الفتيات والنساء، مما أثار غضبا في الداخل والخارج.

وتستهدف عواقب العصيان أقرب أفراد الأسرة للمرأة من الذكور، وتتراوح من التحذير إلى السجن.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الخميس لمناقشة الأمر، وقالت الولايات المتحدة إنها ستزيد الضغط على إدارة طالبان.

وفي كابول، وهي واحدة من أكثر المناطق تحررا في أفغانستان، كانت هناك مؤشرات على مقاومة النساء لهذه الأوامر.

ووقعت مظاهرتان على الأقل هذا الأسبوع، حيث انتقد المتظاهرون المحاولات المتزايدة للحد من مشاركة النساء في الحياة العامة.

وقال بائع للبرقع في كابول لوكالة ”رويترز“ للأنباء، في الأيام التي تلت الإعلان، إن البائعين رفعوا الأسعار بنحو 30 بالمئة، لكن الأسعار هبطت منذ ذلك الحين إلى حوالي 1300 أفغاني (15 دولارا) بسبب عدم وجود زيادة في الطلب.

وأضاف: ”تفضل معظم النساء شراء الحجاب وليس البرقع. البرقع أمر جيد بالنسبة لطالبان لكنه الخيار الأخير للمرأة“.

وقالت طالبة جامعية في شمال أفغانستان إن مسؤولي الجامعة أصبحوا أكثر صرامة منذ يوم السبت فيما يتعلق بقواعد الزي، وقالوا لها يوم الاثنين إن حجابها الملون غير مقبول وعليها ارتداء اللون الأسود بالكامل.

وكانت فهيمة، وهي امرأة تعيش في مقاطعة هرات غرب البلاد، تدير شركة قبل أن تتولى طالبان زمام الأمور، لكن عليها الآن انتظار عودة ابنها المراهق إلى المنزل من المدرسة حتى تتمكن من مغادرة المنزل معه لمجرد شراء البقالة. وقالت: ”بالكاد أستطيع مغادرة المنزل“.

وكانت طالبان إبان سيطرتها على البلاد في أعقاب الانسحاب الأمريكي قد وعدت بضمان حقوق وحريات النساء في البلاد، ومنحهن الفرصة للمشاركة في بناء الدولة وحق التعليم وغيرها من الحقوق، إلا أن ذلك لم يتحقق، بحسب مواطنين ومراقبين.