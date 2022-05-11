المستشار الألماني: أوكرانيا ستعاني تداعيات الحرب الروسية "لمئة عام"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا قد تعاني تداعيات الحرب الروسية ”لمئة عام“ بسبب الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في عدد من المدن، مضيفا أن ”الدول الحليفة ستساعدها في إعادة الإعمار“.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي، إن ”من يعيشون في ألمانيا يعرفون أنه لا يزال يُعثر على قنابل من الحرب العالمية الثانية بشكل متكرر، وأن تهديدات القنابل مستمرة“.

وأضاف: ”على أوكرانيا أن تكون مستعدة لمواجهة تداعيات هذه الحرب لمئة عام“.

وتابع: ”ندرك أن مثل هذه الحروب لها عواقب تستمر لفترة طويلة، وجميع القنابل التي تُلقى حاليا ستبقى لفترة طويلة ”على الأرض، مضيفا أن على الدول الغربية ”العمل معا من أجل إعادة إعمار“ أوكرانيا.

ولا تزال ألمانيا تعاني جراء القنابل غير المنفجرة التي غالبا ما تُكتشف في مواقع بناء، بعد 77 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، انفجرت قنبلة تزن نحو 250 كلغ في موقع بناء بالقرب من محطة القطارات في ميونيخ بجنوب ألمانيا، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وتعطل نشاط السكك الحديد.

كانت الولايات المتحدة، حذرت أمس الثلاثاء، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتهيأ لحرب طويلة الأمد، ولن ينهي العملية العسكرية في أوكرانيا بعملية دونباس حيث تدور معارك عنيفة.

وجاءت توقعات واشنطن القاتمة في توقيت أعلنت فيه أوكرانيا أن انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي هو قضية ”حرب وسلام“ للقارة بأسرها في خضم مواجهة تخوضها مع موسكو.

وأكدت مديرة أجهزة الاستخبارات الأمريكية أفريل هينز، أن بوتين لن ينهي حرب أوكرانيا بعملية دونباس؛ إذ إنه عازم على ”إقامة جسر بري إلى منطقة ترانسنيستريا“ المولدافية الانفصالية.

وقالت: ”تفيد تقييماتنا بأن بوتين يعد لنزاع مطوّل في أوكرانيا، ينوي من خلاله تحقيق أهداف تتجاوز دونباس“.

وأضافت: ”يزيد الاتجاه الحالي احتمال لجوء بوتين إلى وسائل أكثر حدة بما يشمل فرض أحكام عرفية وإعادة توجيه الانتاج الصناعي، أو خيارات عسكرية يحتمل أن تكون تصعيدية للحصول على الموارد التي يحتاجها لتحقيق أهدافه“.

وتعرضت مراقق البنية التحتية والأساسية في أوكرانيا منذ بدأ الحرب الروسية في 24 شباط/فبراير الماضي، إلى دمار هائل مع استمرار المعارك وتحديد شرقي وجنوب البلاد.