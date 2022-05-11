"راديو أمريكا": تركيا تضيق الخناق على الوجود الروسي في سوريا

قال تقرير إخباري أمريكي إن تركيا زادت من ضغوطها على الوجود العسكري الروسي في سوريا بقرارها الأخير إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المدنية والعسكرية التي تنقل قوات إلى البلد العربي.

ولم تذكر أنقرة أي سبب رسمي لهذه الخطوة بحسب موقع ”راديو أمريكا“ الذي أوضح أنه على الرغم من أن أنقرة وموسكو تدعمان الأطراف المتنافسة في الحرب السورية إلا أنهما يتعاونان أيضا في حل الصراع.

وقال حسين باججي، رئيس معهد السياسة الخارجية التركية في أنقرة، إن هذا الإجراء يأتي في الوقت الذي تشكل فيه معارضة تركيا المشتركة مع حلفائها الغربيين لغزو روسيا لأوكرانيا الأساس لأنقرة لإصلاح علاقاتها المتوترة مع واشنطن وشركائها في ”الناتو“.

وقال الموقع ”قرار مهم.. لقد تحسنت العلاقات التركية الأمريكية بشكل كبير أخيرا، ربما أصر عليه الأمريكيون على الصعيد الثنائي والناتو كمؤسسة“، مضيفا أنه ”قرار يؤدي لإغلاق النفوذ المتزايد لروسيا في سوريا والشرق الأوسط بشكل عام وهو بالطبع ليس قرارا يود الروس رؤيته أو سماعه“.

بدائل

ولفت الموقع في تقريره إلى أن المجال الجوي التركي يوفر أسهل طريق للطائرات الروسية التي تمد قواعدها العسكرية في سوريا رغم وجود بدائل.

وقال زاور جاسيموف، الخبير الروسي في ”جامعة بون“ إن إغلاق المجال الجوي التركي سيؤجج المخاوف في موسكو من أن أنقرة اصبحت تتعاون مع واشنطن لقطع طرق الإمداد الروسية إلى سوريا.

وأضاف ”للحفاظ على قواعدهم الجوية في سوريا، بالطبع ، يطير الروس فوق المجال الجوي التركي ومع ذلك، يمكن لروسيا استخدام المجال الجوي للعراق وإيران للوصول إلى قواعدهم العسكرية في سوريا.. لكن من المحتمل أن تبذل واشنطن ضغوطا على بغداد لإغلاق مجالها الجوي“.

صعوبة الوصول

ولفت الموقع إلى إن إمداد روسيا لقواتها العسكرية في سوريا أصبح صعبا بالفعل بسبب قرار أنقرة تقييد استخدام المياه التركية من قبل السفن الحربية الروسية المتمركزة في البحر الأسود بموجب اتفاقية مونترو الدولية.

ونقل عن يوروك إيشيك محلل جغرافي في ”معهد الشرق الأوسط“ في واشنطن قوله إن ”الموانئ الروسية على البحر الأسود كانت الطريق الرئيس لإمداد القوات الروسية في سوريا إلى أن فرضت أنقرة السيطرة عليها“.

وبين أن ”روسيا تستخدم المضائق التركية لتزويد حملتها في سوريا، وكنا نرى عدة سفن كل أسبوع والآن اختفت كل هذه السفن إذ مرت سفينتان فقط خلال الشهر الماضي بأكمله فيما كنا نتحدث عن مرور أربع أو خمس سفن في الأسبوع“.

ونقل الموقع عن محللين قولهم إن ”موسكو لا تزال تحتفظ بنفوذ قوي على أنقرة، إذ تعتمد تركيا بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية وإن أي هجوم من قبل القوات الروسية على المتمردين السوريين المتحصنين على الحدود التركية يمكن أن يؤدي إلى نزوح جماعي للاجئين إلى تركيا“.

النفوذ الروسي

ولكن جاسيموف اعتبر أن الصراع في أوكرانيا قلل بشدة من النفوذ الروسي قائلا: ”لقد أصبحت مساحة المناورة الروسية تجاه أنقرة محدودة للغاية.. وتركيا واحدة من الدول التي لم تنضم بعد إلى العقوبات ضد روسيا.. لذا من المهم للغاية بالنسبة لموسكو أن تحافظ على الحوار مع تلك الدول وألا تزيد صفوف وأعداد الدول التي تنضم إلى العقوبات“.

وامتنعت موسكو حتى الان عن انتقاد أنقرة علنًا، إذ وصف المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف الشهر الماضي العلاقات التركية الروسية بأنها ممتازة.

وقال الموقع ”ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن عزلة روسيا المتزايدة توفر لأنقرة فرصة نادرة لقلب الطاولة على موسكو“.