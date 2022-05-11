استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقرب من مدينة البيرة بالضفة الغربية، ما يرفع عدد الشهداء إلى اثنين، بعد استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في وقت سابق اليوم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن ”شابًا فلسطينيًا استشهد بعد إصابته برصاصة في القلب بشكل مباشر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجده في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة“.

وأضافت الوزارة أن شهيد البيرة يدعى ثائر خليل مصلط اليازوري، ويبلغ من العمر 21 عامًا، حيث استشهد بعد إصابته المباشرة من قبل الجيش الإسرائيلي في منطقة القلب.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شهدت عدة مدن في الضفة الغربية توترًا كبيرًا على خلفية الاقتحامات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في إطار البحث عن مطلوبين له ضمن عملية ”كاسر الأمواج“ التي أعلن عنها سابقًا.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، في وقت سابق أيضًا، استشهاد مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية شيرين أبو عاقلة، برصاصة أطلقها عليها الجيش الإسرائيلي في منطقة الرأس أثناء تغطيتها لاقتحام مدينة جنين.

وأثار استشهاد أبو عاقلة ردود فعل واسعة وغاضبة من قبل المؤسسة الرسمية الفلسطينية، حيث أدانت الرئاسة ما وصفته ”جريمة إعدام الصحفية أبو عاقلة“، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها.

وأمس الثلاثاء، أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في كل من مدينة نابلس، ورام الله بالضفة الغربية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وذكرت الوكالة الرسمية أن فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي، وأصيب 13 آخرون بالرصاص المطاطي، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها قبر يوسف شرق مدينة نابلس.

بينما قال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أحمد جبريل، إن ”مواجهات اندلعت في محيط قبر يوسف، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة البطن“.

وأضاف: ”أصيب 13 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي“، مشيرًا إلى أن إحدى الإصابات كانت بالوجه مباشرة.

وأوضح أن 27 فلسطينيًا آخرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه عليهم الجيش الإسرائيلي في منطقة قبر يوسف بنابلس.

وخلال الفترة الماضية، طالبت السلطة الفلسطينية في عدة بيانات مختلفة، الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات واقتحام المدن الفلسطينية والأماكن المقدسة المختلفة، كما طالبت بمحاسبتها على استشهاد فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الفترة السابقة.