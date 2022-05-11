الصين تحذف تصريحات مدير الصحة العالمية عن سياسة "صفر كوفيد"

حذفت الصين منشورا للأمم المتحدة من على موقع ”ويبو“ للتواصل الاجتماعي التابع لها وردت فيه تصريحات لمدير منظمة الصحة العالمية، قال فيها إن ”سياسة صفر كوفيد التي تطبقها الصين غير مستدامة“، وذلك بعد فترة وجيزة من نشره اليوم الأربعاء.

كما عطل ”ويتشات“، وهو موقع صيني آخر للتواصل الاجتماعي، خاصية مشاركة منشور مماثل للأمم المتحدة، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير المنظمة قال في إفادة صحفية أمس الثلاثاء ”لا نعتقد أنها مستدامة نظرا لسلوك الفيروس وما نترقبه الآن في المستقبل“.

ونشرت الأمم المتحدة تصريحاته على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها باللغة الصينية.

ولم ترد الأمم المتحدة ولا موقع ”ويبو“ حتى الآن على طلبات للتعقيب، في حين أضاف ويتشات توضيحا مع المنشور قال فيه ”تحظر مشاركة هذا المقال نظرا لانتهاكه القوانين واللوائح ذات الصلة“.

وتصر الصين على الالتزام بسياسة ”صفر كوفيد“ في مكافحة الجائحة التي ظهرت في أول الأمر بمدينة ووهان في نهاية عام 2019، وحذرت في الأسبوع الماضي من انتقاد سياسة تقول إنها تنقذ الأرواح.

والخميس الماضي، عاد ملايين الأشخاص في بكين إلى العمل، عدد كبير منهم عن بعد، مع إغلاق عشرات محطات قطارات الأنفاق بعد عطلة وطنية باهتة بسبب القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتواصل السلطات الصينية اتباع سياسة ”صفر كوفيد“ للحد من انتشاره، التي تقضي بفرض إجراءات إغلاق وفحوص جماعية، بينما تكافح فيه أكبر انتشار للوباء منذ أيامه الأولى، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقد أغلقت أحياء بأكملها في العاصمة بسبب عدد قليل من الإصابات.

وأعلنت بكين تسجيل خمسين إصابة محلية بالفيروس الخميس الماضي، غداة تأكيدها أن سكان تشاويانغ الحي الأكثر اكتظاظا في بكين ويضم 3,5 مليون نسمة، يجب أن يعملوا من منازلهم.

وطلب من العاملين المضطرين للتوجه إلى مكاتبهم قيادة سياراتهم بأنفسهم وتجنب التجمعات.

كما شجعت السلطات الصينية سكان حي آخر في بكين وهو تونغتشو على العمل في منازلهم، بينما بقيت عشرات من محطات المترو في جميع أنحاء المدينة مغلقة.