بايدن يردّ على سناتور شكّك بأهليّته

ردّ الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء على سناتور جمهوري شكّك بأهليّته على تحمّل مسؤولياته الرئاسية، في اتّهام غالباً ما يوجّهه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب إلى سيّد البيت الأبيض، لكنّه صدر هذه المرّة علانية عن عضو في الكونغرس.

وقال الرئيس الأميركي ردّاً على سؤال عن تصريح السناتور ريك سكوت ”أعتقد أنّ هذا الرجل لديه مشكلة“.

وكان السناتور عن ولاية فلوريدا (جنوب شرق) أقدم الثلاثاء على خطوة نادرة بإصداره بياناً هاجم فيه بشدّة الرئيس الديموقراطي، قائلاً إنّ ”جو بايدن ليس بخير. إنّه ليس أهلاً لأداء واجباته. إنّه غير متناسق وعاجز ومشوّش. نصف الوقت لا يعرف أين هو“.

وغالباً ما تصدر عن أنصار ترامب، وأحياناً عن الرئيس السابق نفسه، تلميحات وادّعاءات تشكّك بصحّة الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 79 عاماً. لكنّ هذه الاتّهامات نادراً ما يكرّرها علانية مسؤولون في الحزب الجمهوري وإن فعلوا فحتماً ليس بالأسلوب الفظّ الذي استخدمه السناتور سكوت.

وكان السناتور سكوت طرح لتوّه برنامجاً اقتصادياً للبلاد رأى فيه البيت الأبيض هدفاً سهلاً للتصويب عليه، لا سيّما وأنّ الإدارة الديموقراطية غالباً ما تأخذ على الجمهوريين سعيهم إلى زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى والحدّ من التقديمات الاجتماعية.

والإثنين شنّ بايدن هجوماً على البرنامج الذي طرحه السناتور الجمهوري، واصفاً إياه ببرنامج ”ماغا متشدّد“، في إشارة إلى شعار سلفه ”فلنجعل أميركا عظمية مجدّداً“ (ماغا).

وقال الرئيس الديموقراطي الذي يخوض حملة انتخابية لدعم مرشّحي حزبه الديموقراطي في انتخابات منتصف الولاية التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ”لم أكن أتوقّع من جمهوريي + ماغا المتشدّدين +، الذين يبدو أنّهم يسيطرون على الحزب الجمهوري اليوم، أن يتمكّنوا من السيطرة“ على هذا الحزب.

وأضاف ”لم أتوقّع هذا الأمر أبداً“.

وفي عشاء جمعية المراسلين المعتمدين في البيت الأبيض في بداية مايو، سخر الرئيس جو بايدن من تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي وانتقد سلفه دونالد ترامب لعدم حضوره مأدبة العشاء السنوية هذه خلال فترة ولايته وتقبّل نكات مضيف الأمسية الممثل الكوميدي تريفور نوا.

قال بايدن في كلمته الافتتاحية ”أنا متحمس جدّا لوجودي هنا الليلة مع المجموعة الأمريكية الوحيدة التي تقلل شعبيتها من شعبيتي“.

وأقر بايدن بأن السنوات الماضية كانت صعبة. وقال ساخرًا ”كان لدينا آفة مروّعة أعقبها عامان من كوفيد“.