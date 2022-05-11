ألمانيا وفرنسا تقودان توجهًا لكبح جماح واشنطن ضد روسيا

تقوم فرنسا وألمانيا بمساع لإحداث التوازن في علاقات الغرب مع روسيا ويتطلع البلدان إلى كبح جماح واشنطن التي تبدو متحمسة لاستغلال الحرب الروسية على أوكرانيا لإضعاف موسكو وحشرها في الزاوية.

وقالت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية في تقرير لها إنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز يقودان جهودا للحد من الحماسة الأمريكية المفرطة بشأن الملف الأوكراني، وفق تعبيرها.

وفي رحلته الأخيرة إلى كييف، في نهاية أبريل / نيسان الماضي أوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الهدف ”رؤية روسيا ضعيفة لدرجة أنها لا تستطيع فعل الأشياء التي تقوم بها اليوم بغزو أوكرانيا“ غير أنّ مثل هذا الاحتمال لا يتناسب مع توجهات باريس لأنه يُعتبر غير متوافق مع المصالح الأمنية لأوكرانيا وعلى نطاق أوسع للقارة الأوروبية، وفق تحليل ”لوموند“.

ويوضح التقرير الفرنسي ملامح سياسة ماكرون تجاه الأزمة التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يقترح إنشاء ”مجتمع سياسي أوروبي“ قادر على الجمع بين الدول التي تطمح إلى الانضمام إليه وأوكرانيا، ويواصل على المدى الطويل، مناشدته من أجل ”سلام تفاوضي“ مع موسكو بعد وقف إطلاق النار الذي لا يزال بعيد المنال في هذه المرحلة بينما يحتدم القتال في دونباس.

و وفق الصحيفة الفرنسية، فإن ماكرون وعلى الرغم من تسليم الأسلحة الثقيلة إلى كييف، فإنه لا يخفي رغبته في ترك الصراع يتصاعد بهدف إضعاف روسيا بينما تظل الأولوية إعادة أوكرانيا إلى حدودها التاريخية أو على الأقل إلى تلك التي كانت قبل 24 فبراير / شباط الماضي، تاريخ الغزو الروسي.

لكن الرئيس الفرنسي،وفق الصحيفة،يعتقد أن الأمر متروك للأوكرانيين لتحديد أهداف حربهم وشروط استئناف محتمل للمفاوضات مع موسكو، التي وصلت حاليًا إلى طريق مسدود.

و نوهت ”لوموند“ إلى خطاب ماكرون حول الأمن الأوروبي، و الذي قال فيه إن ”الأمر متروك للأوكرانيين وحدهم لتحديد شروط التفاوض مع الروس، وليس لحلفائهم الأوروبيين أو الأمريكيين.“

و أضافت الصحيفة ذاتها أن باريس تنظر إلى مرحلة ما بعد الصراع من خلال السعي إلى ضمان الأمن الأوكراني واستعادة القارة الأوروبية أمنها على المدى الطويل لذلك تتطلع إلى وقف لإطلاق النار دون ان يمتدّ الصراع إلى بقية الأراضي الأوروبية.

وإلى جانب الرئيس الفرنسي ألقى المستشار الألماني أولاف شولتز نفس الخطاب تماما، وقال شولتز ”لقد كنا في حالة حرب منذ عدة أسابيع، ولهذا السبب يجب أن نتخذ الآن خطوات حاسمة لإنهائها“ مضيفا ”إن مطلبنا واضح: يجب أن تتوقف الحرب ويجب أن تصمت المدافع ونريد أيضًا أن تسحب روسيا قواتها“.

وأضاف شولتز ”يجب أن يكون واضحًا أن أوكرانيا لا يمكنها قبول السلام الذي يُملى عليها، أو أن تُفرض فيه شروط لا يمكن قبولها فيما يتعلق بسيادتها وسلامتها الوطنية، ومطلبنا هو أن تستأنف المفاوضات الآن وأن تتحقق المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وأن يتم التوصل إلى الاتفاقات بسرعة كبيرة“.

وبحسب تقرير ”لوموند“ فإنّ تصريحات ماكرون وشولتز تضعان فرنسا وألمانيا نفسيهما على خط واحد من خلال إظهار تضامنهما التام مع أوكرانيا دون أن يؤدي ذلك إلى إشعال حرب لا نهاية لها مع روسيا، ومن وجهة النظر هذه فإن زيارة الرئيس الفرنسي إلى برلين مع بدء ولايته الرئاسية الثانية ستفيد على الأقل في أن البلدين يتقاسمان مواقف متقاربة للغاية في الملف الأوكراني.“