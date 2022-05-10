تركيا تعيد سياسيًا أفغانيًا إلى إيران بعد اعتقاله‎‎

قال تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، إن السلطات التركية أعادت سياسيًا أفغانيًا إلى إيران، بعد اعتقاله في مطار إسطنبول.

ونقل موقع قناة ”إيران إنترناشونال“ المعارضة في تقريره عن مصدر أفغاني مطلع قوله إن ”الشرطة التركية اعتقلت النائب السابق في البرلمان الأفغاني والسياسي ”الله جول مجاهد“، وقامت بإعادته إلى إيران“.

وبحسب المصدر، ”كان لدى مجاهد إقامة لمدة عام في تركيا، واعتقلته قوات الشرطة قبل 5 أيام عندما دخل مطار إسطنبول قادمًا من إيران، وتمت إعادته إلى طهران“.

وأضاف أن ”الشرطة التركية احتجزت النائب السابق في البرلمان الأفغاني لمدة يومين، وأن إقامته لمدة عام قد ألغيت“.

وأشار إلى أن ”الله جول مجاهد استخدم جواز سفره السياسي الأفغاني بالإضافة إلى إقامته في تركيا لمدة عام“.

وقبل سيطرة طالبان على أفغانستان، منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، كان ”الله جول مجاهد“ ممثلًا لسكان العاصمة كابول في البرلمان الأفغاني، وعضو لجنة الشكاوى البرلمانية.

وفي وقت سابق، اشتكى ألباي ألبمان، عضو البرلمان التركي، رسميًا من النائب الأفغاني السابق، متهمًا إياه ”بارتكاب أعمال غير قانونية، بما في ذلك الدعارة، وغسيل الأموال، داعيًا إلى طرده من تركيا“ على حد وصفه.

وفي سياق متصل، أوردت القناة الإيرانية المعارضة التي تبث من لندن أن ”النائب السابق في البرلمان الأفغاني زار إيران قبل أيام من قدومه إلى تركيا“.

وكانت الحركة تمكنت مع اعتقال ”الله جول مجاهد“ بطريقة ”مهينة“، بعد سيطرتها على أفغانستان، صيف العام الماضي، وفق المصدر ذاته.

وانتشر في حينها مقطع فيديو، حيث يتعرض النائب الأفغاني السابق للإهانة والضرب من قبل عناصر من حركة طالبان أثناء احتجازه، وبعد إطلاق سراحه توعد بالانتقام منها طالبان.

وآنذاك، قال مجاهد إن ”الحياة لم تعد تعني له شيئًا، وسرعان ما ينتقم من طالبان“، واصفًا الحركة بأنها ”جماعة همجية وإجرامية“.

وأشارت تقارير في ذلك الوقت إلى أن ”طالبان أفرجت عنه وقد ذهب إلى إيران“.

وكانت الحركة أعلنت، مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقته برئاسة القيادي البارز في الحركة الملا محمد حسن آخوند، ولم تعترف دول العالم بعد بحكومتها.