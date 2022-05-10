مراحل انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو‎‎"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تدرس كل من فنلندا والسويد مسألة الترشّح لعضوية حلف شمال الأطلسي بقيادة واشنطن، بعدما سدد الغزو الروسي لأوكرانيا ضربة لسياسة عدم انحياز حذرة انتهجها البلدان لعقود.

ويعد البلدان الاسكندنافيان شريكين مقرّبين لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تعهّد أمينه العام ينس ستولتنبرغ بأنهما سيستقبلان بـ“الأحضان“.

وفي ما يلي الخطوات التي سيتعيّن عليهما القيام بها للوصول إلى العضوية الكاملة:

وعود الزواج

عندما تقرران الانضمام، تبلّغ حكومتا هلسنكي وستوكهولم الناتو رسميا بالأمر عبر رسالة مكتوبة، يناقش أعضاء الحلف الحاليون البالغ عددهم 30 الطلبين خلال اجتماع على ”مجلس شمال الأطلسي“، هيئة اتّخاذ القرارات الرئيسية التابعة للناتو.

ويشارك في الاجتماع عادة السفراء الدائمون بمقر الحلف في بروكسل، لكن قد تنضم إليه شخصيات رفيعة كوزراء خارجية، ويقرر الحلفاء خلال الاجتماع إن كانوا يرغبون بالمضي قدما إلى المرحلة التالية وعقد محادثات مع الدولتين الطامحتين للعضوية.

وتهدف محادثات الانضمام التي يطلق عليها بشكل غير رسمي ”وعود الزواج“؛ للتأكد من موافقة الدولتين على الالتزامات التي يمليها الانضمام إلى الناتو.

يشمل ذلك التزام الدفاع الجماعي المشترك والتوافق على مشاركة التكاليف بناء على حجم اقتصاد كل دولة، ويتم التحضير مسبقا للمحادثات التي تنعقد في بروكسل بشكل مكثف ولا تدوم عادة أكثر من يوم واحد.

وفي حالتي فنلندا والسويد، لا يتوقع أن تظهر أي عراقيل نظرا إلى أن الدولتين ديمقراطيتان في الاتحاد الأوروبي تعاونتا ونظّمتا تدريبات مشتركة مع قوات الناتو على مدى سنوات.

وإذا وافقت الدولة التي تتقدّم بطلب العضوية على جميع الالتزامات التي يطالب بها الناتو، يتعيّن على وزير خارجيتها الإقرار بالأمر خطيا، ويعدّ الحلف تقريرا يرفعه إلى دوله الثلاثين الأعضاء ليقرروا إن كانوا سيوقّعون على ”بروتوكول الانضمام“.

ووفق تقديرات مسؤول في الناتو، قد لا يستغرق استكمال هذا الجزء الأول من العملية من بدايته وحتى نهايته أكثر من ”بضعة أسابيع“، وتحتاج الموافقة النهائية إلى اجتماع آخر لـ“مجلس شمال الأطلسي“ قد ينعقد خلال قمة الناتو في مدريد أواخر حزيران/يونيو.

مصادقة الأعضاء

يتوقع أن تستغرق المرحلة التالية وقتا أطول مع انتقال العملية إلى العواصم الوطنية للدول الثلاثين المنضوية في الحلف ليصادق النواب لديها على القرار.

وتختلف هذه العملية من دول لأخرى، ففي الولايات المتحدة يحتاج القانون إلى غالبية ثلثين لتمريره في مجلس الشيوخ، بينما لا حاجة لتصويت برلماني رسمي في بريطانيا.

وقال مسؤول في الناتو إن هناك ”مؤشرات قوية“ من قبل جميع الأعضاء بأنهم يدعمون ترشيحي هلسنكي وستوكهولم، ويستبعد أن تكون هناك أي مفاجآت من المشرّعين، وتستغرق عملية المصادقة هذه عادة ما بين ثمانية أشهر إلى سنة.

بالنسبة لجمهورية مقدونيا الشمالية، آخر دولة تنضم إلى الناتو، استغرقت عملية المصادقة قرابة عام قبل أن تنضم إلى الحلف في 2020، وقد تسعى الدول الأعضاء إلى تسريع الموافقات البرلمانية بالنسبة لفنلندا والسويد نظرا إلى التوتر الدولي المرتبط بالقضية.

وفور استكمال المصادقة التشريعية من قبل جميع أعضاء الناتو تتم دعوة الدولتين المرشحتين للانضمام إلى المعاهدة التأسيسية للناتو، ويتعيّن عليهما تسليم الوثائق الرسمية إلى الخارجية الأميركية، حيث تودع المعاهدة، لتنتقلا بعد ذلك إلى العضوية الكاملة.

ضمانات أمنية

يعد مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لفنلندا والسويد الضمانات الأمنية التي ستحظيان بها خلال فترة الانتظار، إذ إن بند الناتو الخامس بشأن الدفاع المتبادل لا يُطّبق إلا بعد المصادقة الكاملة.

وحذّرت موسكو الدولتين من مساعي الانضمام إلى الحلف، وتسري مخاوف من إمكانية استغلال الكرملين فترة الانتظار، لكن ستولتنبرغ شدد على أنه ”واثق من أننا سنتمكن من إيجاد ترتيبات“ تساعد في حماية البلدين.

وقدّمت الولايات المتحدة وبريطانيا، وفق تقارير، تطمينات للبلدين بشأن فترة الانتظار، واستفاد البلدان بالفعل من بند المساعدة المتبادلة ضمن الاتحاد الأوروبي.