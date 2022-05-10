الأمم المتحدة: قتلى حرب أوكرانيا "أكثر بالآلاف" من الأرقام المعلنة

قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، إن عدد القتلى المدنيين خلال الحرب الدائرة، أكثر بالآلاف من العدد الرسمي البالغ 3381 قتيلا. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه المنظمة الدولية للهجرة، وصول عدد الأشخاص الذين أُرغموا على الفرار من منازلهم بسبب الغزو الروسي إلى 13,686 مليون شخص، بينهم 8,029 مليون شخص نزحوا داخل الأراضي الأوكرانية.

وأوضحت ماتيلدا بوجنر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة، التي تضم 55 مراقبا في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، ”إن معظم القتلى سقطوا بأسلحة تفجيرية تترك أثرها في منطقة واسعة مثل الصواريخ والضربات الجوية“.

وبحسب ”رويترز“، أكدت بوجنر في إفادة صحفية في جنيف ردا على سؤال عن العدد الإجمالي للقتلى والجرحى: ”نعكف على إعداد تقديرات، لكن كل ما يمكنني قوله إنه أعلى بالآلاف عن الأرقام التي قدمناها لكم حتى الآن“.

وأضافت: ”الثقب الأسود الكبير حقيقة هو ماريوبول، حيث من الصعب علينا الحصول على معلومات مؤكدة بشكل كامل“، في إشارة إلى المدينة الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي شهدت أعنف قتال منذ اندلاع الحرب إلى الآن.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين، وتسمي غزوها الذي بدأته يوم 24 فبراير/ شباط، ”عملية عسكرية خاصة“ لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من القوميين المناهضين لروسيا. في حين تُكذّب أوكرانيا والدول الغربية رواية روسيا وتقول: ”إنها تشن حربا عدوانية لا مبرر لها“.

وكانت بوجنر تتحدث بعد رحلة إلى أوكرانيا قامت بها، في الأسبوع الماضي، وزارت خلالها مناطق حول كييف وتشرنيهيف كانت القوات الروسية تحتلها في السابق.

وقالت إن لدى بعثتها تقارير عن أكثر من 300 عملية قتل غير مشروعة في مناطق سكنية شمالي كييف، من بينها بوتشا. وتوقعت أن يزيد العدد.

وقابل المراقبون رجلا عمره 70 عاما اختبأ أكثر من ثلاثة أسابيع في قبو كان مكتظا لدرجة أنه كان ينام واقفا بعد أن يربط نفسه في عمود خشبي حتى لا يسقط بعدما يغفو.

وعبّرت بوجنر عن القلق أيضا من استخدام الجانبين مدارس في أغراض عسكرية، بل ونقل عتاد عسكري ثقيل إليها في بعض الحالات.

في الإطار ذاته، تتحرى البعثة أيضا صحة ”مزاعم يمكن التعويل عليها“، بحسب وصف بوجنر، عن عمليات تعذيب وإساءة معاملة وإعدام ارتكبتها القوات الأوكرانية مع قوات الغزو الروسية والقوات المحلية المتحالفة معها.

وفي سياق الحرب الدائرة وتبعاتها، نزح أكثر من ثمانية ملايين شخص حتى 3 أيار/مايو داخل أوكرانيا بعد أكثر من شهرين من بداية الغزو الروسي للبلد، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء.

ونقلت ”فرانس برس“، تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، حيث وصل عدد الأشخاص الذين أُرغموا على الفرار من منازلهم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى 13,686 مليون شخص، بينهم 8,029 مليون شخص نزحوا داخل الأراضي الأوكرانية، فيما فرّ الباقون إلى خارجها.