برنامج التجسس "بيغاسوس" يطيح برئيسة مخابرات إسبانيا

قال مصدر في الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تأكيدا لتقرير نشرته صحيفة ”إلباييس“، إن الحكومة عزلت ”باث إستيبان“ رئيسة‭‭‬‬ جهاز المخابرات بعد الكشف عن استخدام برنامج التجسس بيغاسوس ضد مسؤولين إسبان.

ووفقاً لتقرير نشرته ”رويترز“، قالت جماعة ”سيتيزين لاب“ الكندية، وهي منظمة حقوقية رقمية، الشهر الماضي، إن أكثر من 60 شخصا مرتبطين بالحركة الانفصالية في إقليم ”قطالونيا“ تعرضوا للاستهداف ببرنامج التجسس بيغاسوس، الذي تنتجه مجموعة ”إن إس أو“ الإسرائيلية.

ودفع ذلك حزب ”إي آر سي“ اليساري القطالوني المؤيد للاستقلال، وهو حليف رئيسي لحكومة الأقلية الإسبانية، إلى القول ”إن حزبه لن يؤيد الحكومة إلى أن تتخذ مدريد إجراءات لاستعادة الثقة“.

وبعد أيام أعلنت الحكومة الإسبانية أنها رصدت استخدام برنامج بيغاسوس في التجسس على هاتفي رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث ووزيرة الدفاع مارجاريتا روبلس.

وكانت إستيبان، التي شغلت المنصب عام 2020 بعد سنوات من الخدمة في الجهاز الذي يُعرف باسم المركز الوطني للمخابرات، قد ظهرت أمام البرلمان الأسبوع الماضي لمناقشة التجسس على زعماء قطالونيا.

وبحسب الوكالة الرسمية، تُحاط أعمال اللجنة التي ظهرت إستيبان أمامها بالسرية رسميا، لكن أعضاء البرلمان الحاضرين قالوا ”إن رئيسة جهاز المخابرات اعترفت بأن الجهاز تجسس على 18 من الزعماء المؤيدين لاستقلال قطالونيا، لكن بموجب أمر قضائي كما هو متبع طبقا للقانون“.

وأيد جابرييل روفيان عضو البرلمان عن حزب ”إي آر سي“ عزل إستيبان.

وفي نفس الوقت، قالت إيزابيل رودريجيز، المتحدثة باسم وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، اليوم الثلاثاء، ”إن السلطات رصدت برنامج التجسس بيجاسوس في هاتف الوزير“.

وبذلك يكون وزير الداخلية ثالث مسؤول إسباني يتم التجسس عليه باستخدام برنامج بيجاسوس.

وفي آذار/ مارس الماضي، قال رئيس مجموعة ”إن إس أو“، الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرامج التجسس، إن مجموعته باعت للشرطة الإسرائيلية نوعية من برنامج التجسس ”بيغاسوس“ يمكنها الدخول على الهواتف المحمولة في البلاد، لكنها بحسب وصفه ”أضعف“ من نوعية البرنامج المخصصة للتصدير، وفقا لرويترز“.

وكانت تقارير إعلامية غير منسوبة إلى مصادر قد بينت أن الشرطة الإسرائيلية تستخدم، دون الحصول على إذن، برامج تجسس تعتمد على ”بيغاسوس“، مما أضاف بعدا داخليا للمزاعم المتداولة منذ وقت طويل عن إساءة استعمال حكومات أجنبية لبرنامج ”بيغاسوس“ ضد صحفيين ونشطاء حقوقيين وسياسيين.