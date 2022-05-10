وزيرا خارجية ألمانيا وهولندا يقومان بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الهولندي فوبكي هويكسترا، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى ضواحي كييف، حيث تتهم القوات الروسية بارتكاب فظائع، ضمن زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا.

ولم يُعلن مسبقا عن أي من الزيارتين. وزارت بيربوك ضاحية بوتشا، حيث اتُّهمت القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب بعدما عُثر في الشوارع على جثث عشرات الأشخاص باللباس المدني.

والتقت الوزيرة سكان المنطقة، بحسب مراسل وكالة ”فرانس برس“.

بدوره، أعلن هويكسترا على ”تويتر“ أنه وصل صباحا إلى ”كييف لإجراء لقاءات مع الحكومة الأوكرانية، برفقة زميلتي أنالينا بيربوك“.

وأفاد: ”بدأت زيارتي في إيربين، إحدى ضواحي كييف“، وتقع بلدة إيربين على مقربة من بوتشا، ويشتبه بأن القوات الروسية ارتكبت فيها فظائع أيضا.

ونشر الوزير الهولندي صوره قرب أبنية بدت آثار الحرب واضحة عليها.

وقال على ”تويتر“: ”تكشف المنازل والمباني المقصوفة تداعيات الحرب على حياة الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون هنا، لا يمكن أن تمر أفعال كهذه من دون عقاب“، مشيرا إلى أن حكومته تشارك في ”عدة جهود للمحاسبة“.

وذكر بأن هولندا تساعد عبر تقديم ”مساهمات مالية للتحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وعبر نشر فريق متخصص في الطب الشرعي في أوكرانيا“.

ومن المقرر أن يلتقي هويكسترا، في وقت لاحق الثلاثاء، نظيره الأوكراني دميترو كوليبا والرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلن ناطق باسم الخارجية الهولندية.

وذكر المصدر أن الوزير سيعيد فتح السفارة الهولندية في كييف ”رسميا“.

ويوم الأحد الماضي، قامت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن بزيارة لم يُعلن عنها مسبقا إلى أوكرانيا؛ لإبداء الدعم لشعبها وسط الغزو الروسي، حيث زارت مدرسة تُستخدم كمأوى مؤقت والتقت بالسيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا، وذلك وفقا لتقرير من ممثل عن وكالات الأنباء.

وقالت بايدن: ”رأيت أنه من المهم أن أظهر للشعب الأوكراني أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وأن هذه الحرب وحشية، وأن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب شعب أوكرانيا“، وفقا لرويترز.

وذكرت شبكة ”سي أن أن“، أن زوجة الرئيس الأمريكي أجرت زيارة غير معلنة إلى أوزهورود في أوكرانيا، وهي مدينة صغيرة تقع في أقصى جنوب غرب البلاد.