"عمل تافه".. الصين تنتقد تغيير أمريكا الصياغة الخاصة بتايوان على موقع الخارجية

انتقدت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، لتغييرها الصياغة المتعلقة بتايوان على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، قائلة إن ”التلاعب السياسي“ لن ينجح في تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان.

وحذف موقع وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت في القسم الخاص بتايوان، الصياغة الخاصة بعدم دعم استقلال تايوان والمتعلقة بالاعتراف بموقف بكين بأن تايوان جزء من الصين.

وتعتبر الحكومة الصينية الجزيرة، التي تتمتع بالحكم الديمقراطي، أراضي صينية لا يمكن الانتقاص من سيادتها عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين في بكين إن هناك صينا واحدة فقط، وتايوان تنتمي إلى الصين، وجمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل البلاد بأكملها.

وأضاف أن تغيير الولايات المتحدة لوثيقة الحقائق الخاصة بها حول العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة ”عمل تافه من وحي الخيال وتفريغ لمبدأ صين واحدة“.

وقال تشاو إن ”هذا النوع من التلاعب السياسي بشأن قضية تايوان هو محاولة لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان، وسيؤدي حتما إلى إشعال نار لن تحرق سوى“ الولايات المتحدة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق في غير أوقات العمل في واشنطن.

ويبدو أن التغيير في الصياغة قد حدث في الخامس من مايو/ أيار، التاريخ الموجود أعلى صحيفة الحقائق، لكن ذلك حظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام الصينية والتايوانية، اليوم الثلاثاء فقط.

كما أضافت وزارة الخارجية عبارة تتعلق بالضمانات الستة، في إشارة إلى ستة ضمانات أمنية منذ عهد الرئيس الراحل رونالد ريجان، قُدمت لتايوان ورفعت عنها واشنطن السرية العام 2020.

من بين الضمانات التي قُدمت العام 1982، ولم يُعلن عنها رسميا من قبل، عدم تحديد الولايات المتحدة موعدا لإنهاء مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وعدم الموافقة على التشاور المسبق مع بكين بشأن هذه المبيعات أو تعديل قانون العلاقات مع تايوان الذي يضع الأساس لسياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية ردا على ذلك، إن الحكومة ستواصل تعزيز قدرات الدفاع عن النفس والتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في مضيق تايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وتقول الصين، إن تايوان هي القضية الأكثر حساسية وأهمية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وترفض حكومة تايوان مطالب بكين بالسيادة، وتقول إن سكان الجزيرة فقط، البالغ عددهم 23 مليون نسمة، هم من لهم حق تقرير مستقبلهم.