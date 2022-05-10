اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على تحسين العلاقات

قال وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده وجارتها كوريا الجنوبية اتفقتا على أن بالإمكان تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

وجاءت تصريحات هاياشي بعد اجتماع في سول مع رئيس كوريا الجنوبية الجديد، يون سيوك-يول، الذي أدى اليمين القانونية، في وقت تسعى واشنطن لتعزيز التعاون الأمني الثلاثي مع طوكيو وسول، وسط تهديدات صاروخية ونووية متجددة من كوريا الشمالية.

والعلاقات بين الحليفين الرئيسيين للولايات المتحدة في شمال آسيا متوترة بسبب الإرث المرير للاحتلال الياباني لكوريا بين عامي 1910 و1945، بالإضافة إلى خلافات في الآونة الأخيرة حول قضايا تمتد من السخرة وقت الحرب إلى قيود التصدير.

وقال هاياشي إن يون صرح بأنه يود تحسين العلاقات من خلال الحفاظ على اتصالات وثيقة.

وأضاف بعد حضوره حفل تنصيب يون أن ”كوريا الجنوبية دولة مهمة والتعاون (معها)… لا غنى عنه من أجل استقرار هذه المنطقة، بما في ذلك التصدي لكوريا الشمالية“.

وتابع: ”اتفقنا على أننا يجب ألا ندع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية تزداد سوءًا“.

وأورد على وجه التحديد التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك التعاون بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وجاء في تقرير لمندوب وسائل إعلام من مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية أن يون أبلغ هاياشي بأنه يأمل في الاجتماع قريبًا مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والعمل معه لتحسين العلاقات.

وبدوره، قال السفير الأمريكي في طوكيو رام إيمانويل، أمس الإثنين، إنه يعتبر زيارة هاياشي لسول ”مهمة“ لأنها من الممكن أن تسهم في وضع العلاقات بين البلدين على ”أسس أفضل“.

وأدى المحافظ يون سوك-يول، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسًا لكوريا الجنوبية لولاية مدتها خمس سنوات، وذلك في حفل ضخم أقيم في ساحة الجمعية الوطنية في العاصمة سول.

وقال يون (61 عامًا): ”أقسم أمام الشعب بأن أؤدي بأمانة واجبات الرئيس“.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي الجديد إلى ”نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بالكامل“.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، استعداده للقاء نظيره الشمالي كيم جونغ أون، لكنه حذر من أن فشل القمة بينهما سيؤدي إلى تفاقم التوتر بين البلدين.